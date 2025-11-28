Головна Світ Політика
Китай посилює вплив на стратегічні ринки Росії

Ірина Тетеріна
Китайські компанії активно виходять на російський ринок і займають сегменти, які залишаються порожніми через проблеми місцевого бізнесу

Російський бізнес опинився під тиском так званих «дружніх» країн, насамперед китайських, які швидко займають ніші на ринку, залишені через інвестиційну паузу та фінансові труднощі місцевих виробників. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Висока ключова ставка, неефективна монетарна політика та скорочення бюджетного стимулювання обмежують можливості російських промисловців.

Так, експортні доходи вже скоротилися на 20 %, водночас зростання податкового навантаження, включно з ПДВ, додатково обмежує можливості бізнесу. Промисловці прямо вказують на уповільнення зниження ключової ставки та високу вартість кредитів як головні бар’єри для розвитку.

Як результат – ринок відкривається для китайських постачальників обладнання та продукції, які без значних вкладень отримують контроль над сегментами, що втрачають російські компанії.

Найбільш показовим є ринок важких вантажівок. За січень-жовтень 2025 року продаж машин масою понад 14 тонн впав на 54 %, а сегмент магістральних тягачів – на 71 %.

Загалом зареєстровано лише 37,9 тис. важких автомобілів, що на 57 % менше, ніж торік. Попри формальне лідерство КАМАЗу з часткою 29,5 %, китайські Sitrak (16,3 %), Shacman (10,8 %) і FAW (9 %) фактично витісняють його з ринку. Додає тиску й білоруський МАЗ із 7,2 %.

У СЗРУ зазначають, що російські виробники не зможуть швидко відновити втрачені позиції через агресивну експансію китайських компаній.

«Російський виробник приречений на подальше витіснення з ключових сегментів, а відновити втрачені позиції в умовах агресивної експансії «дружніх» конкурентів фактично неможливо», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, що Китай значно розширює свій економічний та політичний вплив у Центральній Азії, поступово витісняючи Росію, яка традиційно вважалася домінуючою силою в регіоні. 

Теги: Китай бізнес ринок політика росія

