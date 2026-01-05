Головна Світ Політика
Виконувачка обов'язків президента Венесуели закликала до співпраці з США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Хуан Баррето/AFP

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес звернулася до Трампа із закликом будувати мир, а не війну 

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес виступила з несподіваною заявою, запропонувавши уряду США перейти до «порядку денного співпраці». Це стало різким поворотом у її позиції після попередніх звинувачень Вашингтона у «варварському викраденні» Ніколаса Мадуро. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

Звертаючись особисто до Дональда Трампа, вона наголосила: «Наші народи та наш регіон заслуговують на мир і діалог, а не на війну». Родрігес додала, що це завжди було позицією Мадуро і є волею всієї країни. Вона підкреслила право нації на мир, суверенітет та майбутній розвиток.

Раніше Родрігес називала дії США агресією, то тепер вона публічно транслює готовність до діалогу, що збігається з нещодавніми заявами Дональда Трампа про «співпрацю» з боку нової очільниці Венесуели.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, яка раніше заперечила можливість переходу країни під контроль Вашингтона та назвала Ніколаса Мадуро «єдиним лідером».

Рубіо зазначив, що утримається від передчасних оцінок її слів. За його словами, подальша стратегія Сполучених Штатів залежатиме не від риторики венесуельських посадовців, а від їхніх конкретних дій у найближчі тижні.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. 

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

