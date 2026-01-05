Головна Світ Політика
Публічні танці Мадуро відіграли важливу роль у рішенні Трампа провести спецоперацію - NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Публічні танці Мадуро відіграли важливу роль у рішенні Трампа провести спецоперацію - NYT
фото: AP

Мадуро продовжував публічно розважатися після удару США по причалу, що дратувало адміністрацію Трампа 

За інформацією The New York Times, безтурботна поведінка Ніколаса Мадуро та його демонстративні танці в ефірі державного телебачення переконали адміністрацію Дональда Трампа перейти до активних дій. У Білому домі розцінили таку реакцію як відверту насмішку над США. Про це пише «Главком».

Мадуро продовжував публічно розважатися навіть після того, як США завдали удару по причалу, який, за заявами Вашингтона, використовувався для транспортування наркотиків. Під час одного з ефірів він танцював під електронну музику, тоді як фоном лунав англомовний заклик «No crazy war» («Жодної божевільної війни»).

Аналітики видання зазначають, що венесуельський лідер своєю поведінкою намагався з’ясувати, чи справді Дональд Трамп готовий реалізувати свої погрози, чи це лише політичний тиск.

В оточенні американського президента ігнорування вимог та публічні глузування сприйняли як виклик. Саме це підштовхнуло команду Трампа до остаточного рішення про проведення нічної спецоперації в Каракасі для затримання Мадуро.

Джерела видання підкреслюють, що сукупність ігнорування ультиматумів та медійна активність президента Венесуели стали ключовими факторами, що визначили час початку атаки.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, процес над Ніколасом Мадуро у федеральному суді Мангеттена обіцяє стати однією з найгучніших юридичних подій десятиліття. Як повідомляє юридичний аналітик CNN Елі Хоніг, провідні американські адвокати з кримінальних справ уже змагаються за можливість представляти інтереси захопленого венесуельського лідера.

За словами експерта, справа Мадуро є надзвичайно привабливою для еліти американської адвокатури, оскільки є унікальною для світової практики, а «зіркові» захисники завжди прагнуть брати участь у процесах такого масштабу.

