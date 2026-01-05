Головна Світ Політика
Трамп вважає, що операція у Венесуелі не вплине на відносини з Сі Цзіньпіном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп зазначив, що планує відвідати Сі Цзіньпіна у квітні 2026 року

Президент Дональд Трамп заявив, що захоплення Ніколаса Мадуро не зашкодить його «дуже добрим» стосункам із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Під час спілкування з журналістами на борту Air Force One він підкреслив, що кожна сторона має свої важелі впливу: США – тарифи, а Китай – власні повноваження. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Пекін офіційно засудив застосування сили США проти суверенної держави та зажадав «негайного» звільнення Мадуро та його дружини, які перебувають під вартою в Нью-Йорку. Для Китаю Венесуела є стратегічним партнером та ключовим постачальником нафти.

Трамп не бачить проблеми в реакції Пекіна, зазначаючи, що планує відвідати Сі Цзіньпіна у квітні 2026 року.

Трамп нагадав про успішну зустріч у Південній Кореї у жовтні 2025 року, де сторони досягли згоди щодо зниження тарифів на китайські товари на 10%. Це стало можливим завдяки поступкам Пекіна у питаннях імпорту сої, фентанілу та рідкісноземельних елементів.

Попри санкції та зміну влади в Каракасі, Трамп дав зрозуміти, що США «дозволять людям отримувати нафту», натякаючи, що інтереси Китаю як покупця можуть бути враховані в обмін на подальшу співпрацю.

Трамп оцінив поточний стан відносин із Сі як «12 з 10», попри різку офіційну риторику китайського МЗС щодо подій у Латинській Америці.

Повідомлялося, що військова операція США із затримання Ніколаса Мадуро надає Пекіну нові дипломатичні важелі для критики Вашингтона, проте, на думку аналітиків, вона не стане безпосереднім тригером для вторгнення на Тайвань. Експерти зазначають, що плани Сі Цзіньпіна щодо острова залежать від внутрішньої ситуації в КНР, а не від подій у Латинській Америці. 

Пекін офіційно засудив дії Трампа, назвавши їх порушенням міжнародного права. Державне агентство «Сіньхуа» охарактеризувало атаку як «хижий порядок», що базується виключно на інтересах США, а не на правилах.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

