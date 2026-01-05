Куба заявила про загибель своїх громадян під час операції США у Венесуелі

Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що саме кубинці повністю контролювали апарат внутрішньої безпеки Мадуро

Уряд Куби офіційно повідомив, що 32 кубинські громадяни загинули внаслідок авіаударів США по Венесуелі. За даними Гавани, загиблі виконували місії від імені Революційних збройних сил та Міністерства внутрішніх справ на прохання венесуельської сторони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN та Associated Press.

На Кубі оголошено дводенну жалобу – 5 та 6 січня. Президент Мігель Діас-Канель назвав дії Вашингтона «державним тероризмом» проти венесуельського народу та всієї Латинської Америки.

Держсекретар США заявив, що саме кубинці повністю контролювали апарат внутрішньої безпеки Мадуро. Він назвав присутність кубинців «фактичною колонізацією» Венесуели в оборонній сфері та закликав країну до остаточної незалежності від впливу Гавани.

Перебуваючи на борту Air Force One, Дональд Трамп підтвердив численні жертви серед кубинців, зазначивши: «З іншого боку було багато смертей. З нашого боку смертей не було». Він додав, що кубинці захищали Мадуро, і це був «невдалий крок» для них.

За даними міжнародних медіа, загальна кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Венесуелі становить щонайменше 40 осіб (за іншими оцінками – понад 80), серед яких як військові, так і цивільні. США стверджують, що їхні підрозділи не зазнали втрат, обмежившись лише кількома пораненими.

Раніше Дональд Трамп заявив про намір Сполучених Штатів надати підтримку кубинському народу, водночас підкресливши, що наразі не розглядає можливість проведення військової операції проти острова. На думку американського лідера, кубинська влада не втримає позицій через критичний стан країни.

Трамп зазначив, що Куба завжди перебувала у фінансовій залежності від Венесуели. Кубинська сторона забезпечувала захист режиму Ніколаса Мадуро в обмін на економічну допомогу, проте, за словами президента США, ця стратегія виявилася провальною.

Повідомлялося, що після спецоперації США у Венесуелі, де було затримано президента Ніколаса Мадуро та його дружину за звинуваченням в організації наркотероризму, американський президент Дональд Трамп натякнув на можливу інтервенцію в Мексику, де, за його словами, правлять наркокартелі.

Відповідаючи на запитання, чи мав на меті напад у Венесуелі надіслати сигнал президентці Мексики Клаудії Шейнбаум, американський президент відповів: «Ми дуже дружимо з нею, вона хороша жінка. Але Мексикою керують картелі, а не вона».

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.