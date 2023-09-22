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Міністерка Німеччини обізвала Сі Цзіньпіна та розлютила Китай

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міністерка Німеччини обізвала Сі Цзіньпіна та розлютила Китай
Анналена Бербок потрапила у скандал із Китаєм
фото з відкритих джерел

Німецька міністерка опинилась у центрі чергового скандалу через свої слова

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок викликала політичний переполох, коли 14 вересня в інтерв’ю на каналі Fox News обізвала голову Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Це загрожує новими дипломатичними скандалами між ФРН та Китаєм. Але вибачатись за свої слова вона не думає, пише Welt.

Проблема відносин із Китаєм загострилася 18 вересня. Перед спільним візитом із канцлером Шольцем до Нью-Йорка на Генасамблею ООН Бербок здійснила поїздку до штату Техас, під час якої вона погодилася на інтерв'ю право-консервативному телеканалу Fox News. У інтерв'ю Бербок сказала наступне: «Якщо Путін переможе в Україні, який сигнал це надішле іншим диктаторам у всьому світі, таким як Сі, голові КНР? Тому Україна має обов'язково перемогти!».

Як пише Deutsche Welle, пізніше того ж дня міністерство закордонних справ Німеччини підтвердило: посла країни в Китаї Патрицію Флор викликали в Пекін, щоб отримати догану за коментарі Бербок. Опис є «надзвичайно абсурдним» і серйозно посягає на гідність Китаю, заявив Мао Нін, речник китайського МЗС. Він назвав слова Бербок «відкритою політичною провокацією». Міністерство закордонних справ Китаю також повідомило, що направило «звернення німецькій стороні дипломатичними каналами».

Дипломати нагадали, що Китай є найбільшим торговим партнером Німеччини, а подібні висловлювання про китайського лідера є провокацією. Якийсь час пані міністр закордонних справ ФРН так і не пояснила, чи розраховувала вона саме на таку реакцію з боку КНР, чи це був ляп з її боку.

Більше того, Анналена Бербок заявила, що не відмовляється від свого визначення китайського лідера Сі Цзіньпіна як «диктатора». 

У четвер, відповідаючи на запитання телеканалу ARD, Анналена Бербок вирішила, що не час вибачатися: «Я тоді висловилася так, як висловилася. Там, у КНР, є комуністична однопартійна система, масові порушення прав людини та погрози іншим державам, наприклад, Філіппінам».

Нагадаємо, це не перший скандал навколо слів німецької міністерки. Нещодавно вона знову потрапила у несподівану і комічну ситуацію, подякувавши Румунії за збільшення експорту «кокаїнового зерна».

Раніше Бербок зробила ще декілька лінгвістичних помилок. Зокрема, вона раніше називала Східну Україну Східною Кокаїною. У червні на конференції в ПАР політик назвала шлях країни до свободи «беконом надії», переплутавши слова «бекон» (bacon) та «маяк» (beacon).

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Теги: міністр Китай путін Україна президент Берлін Анналена Бербок Сі Цзіньпін погрози

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