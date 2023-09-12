Берлін закликає партнерів допомогти Україні з ППО взимку

Бербок додала, що Берлін також хоче заохотити партнерів передати Україні наявні системи ППО з огляду на зиму

Анналена Бербок: «Ми повинні поставити зимову захисну парасольку протиповітряної оборони над критичною інфраструктурою України»

Німеччина хоче і закликає партнерів допомогти з протиповітряною обороною для захисту критичної інфраструктури України взимку. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Україна захищає свою територію. Окрім крилатих ракет, для цього потрібна потужна ППО. Мій візит на підстанцію під Києвом ще раз продемонстрував актуальність захисту електроенергії, води та тепла до холодної пори року», — сказала Бербок.

Глава МЗС також звернулася до партнерів. «Ми повинні поставити зимову захисну парасольку протиповітряної оборони над критичною інфраструктурою України», – сказала Бербок.

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За словами дипломатки, Німеччина планує «зробити більше» з комплексами Iris-T у найближчі місяці. Водночас Бербок додала, що Берлін також хоче заохотити партнерів передати наявні системи ППО з огляду на зиму.

Нагадаєм, під час візиту до Києва Бербок заявила, що Німеччина збільшує невідкладну гуманітарну допомогу Україні на 20 млн євро та планує будувати вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні.