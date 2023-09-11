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Павло Клімкін Дипломат

«Шахед» в Румунії. Чому така слабка реакція?

glavcom.ua
Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території
фото з відкритих джерел

Що заважає Альянсу надати адекватну, я вже не кажу потужну, відповідь на порушення повітряного простору НАТО?

Історія з падінням уламків дронів в Румунії завершилася кепсько. Тобто нічим – політичними заявами.

Відсутність реакції викликає у багатьох всю гаму почуттів – від нерозуміння до обурення. Альянс продовжує вдавати, що формально він не має конфлікту з РФ, хоча всі його члени нам допомагають. За час війни вдалося зсунути багато «червоних ліній» і цей процес продовжується.

Але головна червона лінія залишається нерухомою, «сакральною», і навколо цього існує консенсус. Поки що. Альянс буде задіювати статтю 5 про взаємний захист тільки у випадку цілеспрямованої атаки на його територію. Це має свою логіку – уявіть собі, що ми завдали ударів по якомусь російському об'єкту у Сибиру і уламок дрона впав на території Китаю. Очевидно, що Китай не буде об»являти нам за це війну, хоча розмова буде непростою.

Але у випадку НАТО падіння уламків дронів це результат системної російської агресії. Ми не наївні і не розраховуємо, що Альянс задіє положення про колективну військову відповідь. Але відсутність жодної відповіді, а заяви та декларації звісно не рахуються, робить Альянс слабшим. Більше того, виникає вакуум відповідальності, інакше де межа, коли власне НАТО має реагувати. Це продовження, хоч і на зовсім інший кшталт, дискусії про сірі зони безпеки – тут якраз така зона виникає.

Чи міг би Альянс притомно реагувати – звісно. Наприклад, румуни могли б запитати консультації відповідно до статті 4 Договору про НАТО. Вона говорить, що кожен член Альянсу може зробити це у випадку, якщо відчуває загрозу своїй безпеці. А нас могли б на них запросити – у формі засідання новоствореної Ради Україна-НАТО. Є й безліч інших варіантів реагування, однак Альянсу заважає відсутність розуміння, а що, власне, значить не мати навіть опосередкованого конфлікту з РФ як ядерною державою.

Це заважає НАТО надати нам гарантії безпеки під час війни, а факт запрошення до НАТО саме так і тлумачиться.

Але це заважає Альянсу надати адекватну, я вже не кажу потужну, відповідь на порушення повітряного простору НАТО, адже це саме порушення – неважливо, чи є воно побічним результатом атаки на нас чи ні. В РФ розуміють і поважають тільки силу і таку силу НАТО має показувати – звісно, відповідально, інакше Путін, що зневажає Захід, знову почне піднімати ставки.

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Джерело
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Теги: Китай Україна НАТО Румунія

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