Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна завершилася
Лідер Китаю залишиться в Південній Кореї з державним візитом
Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін завершили важливі торговельні переговори в Пусані, Південна Корея. Зустріч тривала одну годину 40 хвилин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.
Два лідери потиснули один одному руки перед тим, як разом покинути авіабазу в міжнародному аеропорту Кімхе близько 12:50 за місцевим часом. Сі сів у машину і поїхав у своєму кортежі.
Лідер Китаю залишиться в Південній Кореї з державним візитом і для участі в основному саміті лідерів АТЕС. Очікується, що Трамп вилетить на борту Air Force One до США.
Зауважимо, що у Пусані, Південна Корея, відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Трамп на початку зустрічі підкреслив, що для нього «велика честь» бути з Сі. Він заявив: «Ми проведемо деякі обговорення, і я думаю, що ми вже домовилися про багато речей».
Своєю чергою Сі Цзіньпін зазначив, що «ми не завжди мали спільну думку, і це нормально», додавши, що йому приємно зустрітися з Трампом. Китайський лідер підкреслив, що для великих економічних держав є нормальним виникнення тертя, але зазначив, що Китай та США повинні бути партнерами та друзями.
Також китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив важливість спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання в глобальному контексті.
