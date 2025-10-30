Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі

Зустріч має відбутися в найближчі кілька годин

Президент США Дональд Трамп заявив, що з великим нетерпінням чекає на зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Про це він написав у соцільній мережі, пише «Главком».

«З нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Китаю Сі. Вона відбудеться за кілька годин», – пише Трамп.

За словами американського лідера, зустріч має відбутися в найближчі кілька годин.



Раніше Трамп повідомив, що очікує успішних переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном, спрямованих на пом’якшення торгової війни між країнами.

За повідомленням The New York Times, головною метою голови КНР Сі Цзіньпіна на майбутній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом стане спроба переконати його послабити американську підтримку Тайваню, а не вирішення проблем у торговельних відносинах.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутню розмову президента США Дональда Трампа з Китаєм 30 жовтня і назвав її потенційно важливим кроком для зменшення імпорту енергоресурсів Росії та послаблення агресії РФ.