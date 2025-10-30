Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
Трамп найближчим часом зустрінеться з Сі
фото: АР

Зустріч має відбутися в найближчі кілька годин

Президент США Дональд Трамп заявив, що з великим нетерпінням чекає на зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Про це він написав у соцільній мережі, пише «Главком».

«З нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Китаю Сі. Вона відбудеться за кілька годин», – пише Трамп.

Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі фото 1

За словами американського лідера, зустріч має відбутися в найближчі кілька годин. 
 
Раніше Трамп повідомив, що очікує успішних переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном, спрямованих на пом’якшення торгової війни між країнами. 

За повідомленням The New York Times, головною метою голови КНР Сі Цзіньпіна на майбутній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом стане спроба переконати його послабити американську підтримку Тайваню, а не вирішення проблем у торговельних відносинах. 

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутню розмову президента США Дональда Трампа з Китаєм 30 жовтня і назвав її потенційно важливим кроком для зменшення імпорту енергоресурсів Росії та послаблення агресії РФ.

Теги: Сі Цзіньпін переговори Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли Трамп зрозуміє, що Путін прагне знищити Захід
Коли Трамп зрозуміє, що Путін прагне знищити Захід
13 жовтня, 19:27
ХАМАС офіційно відповів на план Трампа щодо Гази
ХАМАС офіційно відповів на план Трампа щодо Гази
3 жовтня, 23:34
ХАМАС у відповіді на план Трампа погодився на звільнення заручників
Трамп заявив про домовленість Ізраїлю та ХАМАС щодо «початкової лінії відведення» з Гази
5 жовтня, 01:54
ХАМАС відмовився від участі в підписанні угоди про припинення вогню в Газі
ХАМАС відмовився від участі в підписанні угоди про припинення вогню в Газі
12 жовтня, 04:58
Дональд Трамп: «Я щойно дізнався про це. Цікава ідея. Потрібно буде обміркувати»
Трамп відреагував на заяву про будівництво тунелю між Росією та США
17 жовтня, 21:46
Трамп: Санкції величезні, дуже серйозні, вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній
Трамп сподівається, що санкції проти РФ довго не протримаються
23 жовтня, 03:20
Зеленський: «Навіть коли вам здається, що ви в глухому куті, він не такий ще глухий»
Зеленський повідомив, чи поїде до Будапешта
20 жовтня, 10:39
Літаки Китаю опинились під загрозою через погрози Трампа
Трамп пригрозив Китаю припинити постачання запчастин для літаків
21 жовтня, 22:23
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
26 жовтня, 05:58

Політика

Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
«Велика угода з Південною Кореєю»: Трамп підсумував досягнення під час поїздки
«Велика угода з Південною Кореєю»: Трамп підсумував досягнення під час поїздки
Командування армії США прокоментувало скорочення військ у Європі
Командування армії США прокоментувало скорочення військ у Європі
Bloomberg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана
Bloomberg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана
США зняли санкції з відстороненого лідера Республіки Сербської Додіка
США зняли санкції з відстороненого лідера Республіки Сербської Додіка
Нова премʼєрка Японії відмовила Трампу у забороні імпорту російського газу – Reuters
Нова премʼєрка Японії відмовила Трампу у забороні імпорту російського газу – Reuters

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua