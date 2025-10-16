Головна Світ Політика
Бессент: Більшість сенаторів підтримують 500% тарифи для Китаю за купівлю нафти у РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Бессент: Станом на зараз 85 сенаторів США готові надати президенту Трампу повноваження запровадити мита на Китай до 500% за купівлю російської нафти
фото: Tom Williams/CQ Roll Call

Міністр фінансів США Скотт Бессент розповів, що Китай закуповує 60% російських енергоресурсів, а також 90% іранських

Сенат США підтримує надання президенту Дональду Трампу повноважень запроваджувати тарифи у розмірі 500% на Китай через закупівлі російської нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію міністра фінансів США Скотта Бессента.

Бессент зазначив, що, незважаючи на заяви Пекіна про намір «зберегти мир у світі», купівля китайцями російської нафти підтримує російську військову машину. За його словами, Китай закуповує 60% російських енергоресурсів, а також 90% іранських. Міністра також турбує, що значна частина українських дронів містить китайські комплектуючі.

Глава Мінфіну додав, що Трамп доручив йому повідомити європейським союзникам про готовність США підтримати введення таких тарифів.

«Станом на зараз 85 сенаторів США готові надати президенту Трампу повноваження запровадити мита на Китай до 500% за купівлю російської нафти», – підкреслив Бессент. Він додав, що Європейський парламент не планує ухвалювати аналогічні заходи.

Як відомо, законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025, розроблений сенатором Ліндсі Гремом, передбачає масштабні санкції проти Росії за війну в Україні. Документ пропонує блокування активів і операцій для російських чиновників, військових та олігархів, а також санкції проти ключових банків, включно з «Центробанком», «Сбербанком» та «Газпромбанком».

Особлива увага у проєкті приділена енергетичному сектору: окрім прямих санкцій проти Росії, передбачено запровадження 500% тарифів на товари російського походження для третіх країн, які продовжують купувати нафту, газ, уран та нафтопродукти в РФ.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не буде запроваджувати додаткові тарифи на китайські товари для стримування купівлі російської нафти Китаєм, якщо Європа не введе відповідні мита на китайські та індійські товари.

Бессент підкреслив, що європейські країни повинні взяти на себе більшу відповідальність у зменшенні доходів Росії від продажу нафти, що, за його словами, є важливою частиною зусиль для припинення війни в Україні.

Водночас Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу проти Росії, є недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів посилити обмеження. 

Теги: Сенат США Китай санкції нафтопродукти

