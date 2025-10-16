«Залякування й економічний примус». Китай відреагував на митну ініціативу Трампа

За словами речника, торговельне й енергетичне співробітництво Китаю з Росією є законним і правомірним

МЗС Китаю вважає, що дії США нібито серйозно порушують міжнародні правила торгівлі

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на інформацію про запровадження Сполученими Штатами 500% тарифів проти Пекіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Китаю.

Речник зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь заявив, що Китай неодноразово висловлював свою позицію щодо закупівлі російської нафти. За його словами, торговельне та енергетичне співробітництво Китаю з Росією є законним і правомірним.

«Те, що роблять США, – це однобічне залякування й економічний примус, який серйозно порушує міжнародні правила торгівлі та загрожує безпеці й стабільності глобальних виробничих і логістичних ланцюгів», – каже він.

Лінь Цзянь стверджує, що Китай виступає проти спроб Сполучених Штатів пов’язати російсько-українську війну з Китаєм, а також проти незаконних односторонніх санкцій. За словами посадовця, позицію Китаю щодо війни є «об’єктивною, справедливою та відкритою».

Нагадаємо, як писав The Telegraph, президент США Дональд Трамп працює над створенням так званого фонду перемоги України. Він фінансуватиметься коштом нових тарифів на імпорт із Китаю.

Американський лідер доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту представити план європейським партнерам напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в п’ятницю, 17 жовтня. «Але наші українські або європейські союзники повинні бути готові приєднатися. Ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери підтримають нас», – наголосив чиновник.

Стратегія передбачає запровадження 500% мита на імпорт із Китаю, а отримані кошти планується спрямувати на закупівлю озброєння для української армії. Дипломатичні джерела у Вашингтоні повідомили The Telegraph, що ідея запровадження санкцій проти Китаю через закупівлі російської нафти раніше зазнавала опору з боку європейських урядів.