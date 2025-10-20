Головна Країна Події в Україні
Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото ілюстративне

Громадян закликали зробити запаси питної води

Сьогодні, 20 жовтня російські окупанти вкотре атакували Чернігівщину. Внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень енергосистема в Чернігівській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Своєю чергою АТ «Чернігівобленерго» повідомило, що північна частина Чернігівщини залишилася без електрики через чергову атаку на енергосистему області. Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи як тільки дозволить безпекова ситуація.

Міненерго додало, що наразі інформація про пошкодження та наслідки атаки уточнюється.

Також КП «Чернігівводоканал» нагадало про важливу необхідність зробити запас питної води у зв'язку з можливим тимчасовим припиненням водопостачання найближчим часом.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня російські терористи вдарили по Чернігівщині. Під прицілом окупантів опинилась критична інфраструктура. 

