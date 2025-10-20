Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини

Громадян закликали зробити запаси питної води

Сьогодні, 20 жовтня російські окупанти вкотре атакували Чернігівщину. Внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень енергосистема в Чернігівській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Своєю чергою АТ «Чернігівобленерго» повідомило, що північна частина Чернігівщини залишилася без електрики через чергову атаку на енергосистему області. Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи як тільки дозволить безпекова ситуація.

Міненерго додало, що наразі інформація про пошкодження та наслідки атаки уточнюється.

Також КП «Чернігівводоканал» нагадало про важливу необхідність зробити запас питної води у зв'язку з можливим тимчасовим припиненням водопостачання найближчим часом.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня російські терористи вдарили по Чернігівщині. Під прицілом окупантів опинилась критична інфраструктура.