Китай заявив про «відбиття» есмінця США у спірних територіальних водах

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Китай заявив про «відбиття» есмінця США у спірних територіальних водах
Мілина Скарборо є основним джерелом напруженості у стратегічно важливому Південнокитайському морі
фото: скріншот з відео

Сьомий флот ВМС США заявив, що корабель «Хіггінс» «стверджував навігаційні права та свободи» поблизу мілини Скарборо

Китайські військові заявили в середу, що вони стежили за американським есмінцем, який проплив поблизу спірної мілини Скарборо, та «відігнали» його. Водночас Військово-морські сили США заявили, що їхні дії повністю відповідають міжнародному праву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Південне командування китайських збройних сил заявило, що американський есмінець «Хіггінс» зайшов у води без «схвалення китайського уряду». Цей крок Пекін розцінив як таке, що «серйозно порушило суверенітет і безпеку Китаю» та «підірвало мир і стабільність у Південнокитайському морі». Китайські військові пообіцяли підтримувати «підвищену готовність».

Своєю чергою, Сьомий флот ВМС США заявив, що корабель «Хіггінс» «стверджував навігаційні права та свободи» поблизу мілини Скарборо, що є «відповідним міжнародному праву». У заяві для агентства Reuters було наголошено: «Сполучені Штати захищають своє право літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право. Ніщо з того, що Китай скаже протилежне, не зможе нас зупинити».

Ця операція стала першою відомою військовою дією США у водах мілини Скарборо щонайменше за шість років. Інцидент стався через день після того, як Філіппіни звинуватили китайські судна у «небезпечних маневрах та незаконному втручанні».

Мілина Скарборо є основним джерелом напруженості у стратегічно важливому Південнокитайському морі, через яке проходить щорічний товарообіг на суму понад 3 трильйони доларів. Китай претендує майже на все море, ігноруючи часткові претензії Брунею, Індонезії, Малайзії, Філіппін, Тайваню та В'єтнаму.

У 2016 році міжнародний арбітражний трибунал постановив, що претензії Пекіна не мають підстав, проте Китай це рішення не визнає.

Нагадаємо, у Південнокитайському морі, поблизу рифу Скарборо, зіткнулися корабель китайського флоту та судно берегової охорони Китаю. Внаслідок інциденту, який стався за 10,5 морських миль на схід від рифу, судно берегової охорони отримало сильні пошкодження і втратило ходові можливості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CCTV.

Китайський ракетний есмінець Guilin проєкту Type 052D та корабель берегової охорони Китаю зіштовхнулися під час спроби перехопити філіппінський патрульний корабель.

Теги: Китай море США Філіппіни

