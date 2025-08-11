Філіппінські кораблі та рибалки зіткнулися з небезпечними маневрами та блокуванням з боку китайського патрульного корабля

Поблизу рифу Скарборо зіткнулися два китайські кораблі та було витіснено філіппінське судно

У Південнокитайському морі, поблизу рифу Скарборо, зіткнулися корабель китайського флоту та судно берегової охорони Китаю. Внаслідок інциденту, який стався за 10,5 морських миль на схід від рифу, судно берегової охорони отримало сильні пошкодження і втратило ходові можливості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CCTV.

Китайський ракетний есмінець Guilin проєкту Type 052D та корабель берегової охорони Китаю зіштовхнулися під час спроби перехопити філіппінський патрульний корабель.

A Chinese Navy ship collided with China Coast Guard vessel 10.5 nautical miles east of Scarborough Shoal, badly damaging the CCG ship and leaving it unseaworthy.pic.twitter.com/Ry0RvHeaR5 — Clash Report (@clashreport) August 11, 2025

За інформацією речника Філіппінської берегової охорони Джея Тарріела, китайські кораблі вирушили на перехоплення філіппінських рибалок, які вранці прямували до району Баходе-Масінлок.

Тоді філіппінські кораблі та рибалки зіткнулися з небезпечними маневрами та блокуванням з боку китайського патрульного корабля CCG 3104, який на великій швидкості переслідував BRP Suluan, здійснив небезпечний маневр з правого борту філіппінського судна та зіткнувся з ракетним есмінцем ВМС Китаю Guilin проєкту Type 052D.

Унаслідок зіткнення китайський корабель берегової охорони втратив кількох членів екіпажу, які в момент удару перебували на палубі та впали у воду.

Водночас, за повідомленням офіційного представника берегової охорони Китаю Ган Юя, 11 серпня філіппінські судна, під виглядом транспортування припасів для рибальських суден, «навмисно вторглися» у води поблизу Хуан'янь (китайська назва рифу Скарборо), попри неодноразові застереження Китаю.

За словами Ган Юя, берегова охорона Китаю «відповідно до закону» вжила необхідних заходів, включаючи моніторинг, перехоплення та контроль, для «витіснення філіппінських суден». Він заявив, що острів Хуан'янь є «невід'ємною територією Китаю», і берегова охорона продовжуватиме діяти в цих водах для захисту територіального суверенітету та морських інтересів країни.

Нагадаємо, у Китаї через спалах вірусу Чикунгунья, який переносять комарі, запроваджено такі ж профілактичні заходи, які діяли під час пандемії Covid-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Вірус спричиняє підвищення температури до 40 градусів, головний біль, нудоту, біль у м'язах і суглобах. Для ліквідації спалаху в Китаї використовують протоколи національного рівня.