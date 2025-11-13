Росія готує масове переселення українців із окупованих територій до Сибіру

Кремль планує переселити українців до депопульованих районів Сибіру та Далекого Сходу

Росія готує масове переселення українців із тимчасово окупованих територій на Далекий Схід і в Сибір, використовуючи населення Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як резерв робочої сили, а процес подається як «добровільні» державні програми та службові відрядження, що може стати першим кроком до тривалого або постійного переселення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр національного спротиву.

Російська влада почала практичну підготовку до масового виселення українців із окупованих територій. Москва планує використати населення Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей для освоєння спостошених регіонів Сибіру та Далекого Сходу, де молодь виїжджає, а чоловіки масово мобілізовані.

Через це у Кремлі виник задум «перенести» частину робочої сили з окупованих українських територій, бо росіяни не хочуть їхати «в Тайгу на 20 років».

До місцевих адміністрацій, шкіл, лікарень і комунальних підприємств надходять службові листи з позначкою «терміново» з вимогою визначити працівників, готових до довгострокових відряджень до Сибіру та Ангаро-Єнісейського макрорегіону. Керівників нібито змушують подавати списки «необтяжених сімейними обставинами співробітників», повідомили у ЦНС.

Аналітики наголошують, що механізм нагадує радянські практики «організованих наборів» і примусових переселень середини XX століття, проте нині це подається як нібито «добровільність» через державні програми та відрядження. Послідовність дій Кремля включає паспортизацію населення, формулювання відряджень, запуск «програм переселення» і зміну демографічного складу регіонів.

У Центрі національного спротиву це називають інструментом «м’якої асиміляції», мета якого – відрив людей від дому та інтеграція їх у нові регіональні структури РФ.

Нагадаємо, що тимчасово окуповані території України російська влада планує заселяти вихідцями з глибинних регіонів РФ. Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».