Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія готує масове переселення українців із окупованих територій до Сибіру

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Росія готує масове переселення українців із окупованих територій до Сибіру
Кремль готує масове переселення жителів Херсонщини, Запоріжжя та Донбасу до Сибіру
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Кремль планує переселити українців до депопульованих районів Сибіру та Далекого Сходу

Росія готує масове переселення українців із тимчасово окупованих територій на Далекий Схід і в Сибір, використовуючи населення Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як резерв робочої сили, а процес подається як «добровільні» державні програми та службові відрядження, що може стати першим кроком до тривалого або постійного переселення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр національного спротиву.

Російська влада почала практичну підготовку до масового виселення українців із окупованих територій. Москва планує використати населення Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей для освоєння спостошених регіонів Сибіру та Далекого Сходу, де молодь виїжджає, а чоловіки масово мобілізовані.

Через це у Кремлі виник задум «перенести» частину робочої сили з окупованих українських територій, бо росіяни не хочуть їхати «в Тайгу на 20 років».

До місцевих адміністрацій, шкіл, лікарень і комунальних підприємств надходять службові листи з позначкою «терміново» з вимогою визначити працівників, готових до довгострокових відряджень до Сибіру та Ангаро-Єнісейського макрорегіону. Керівників нібито змушують подавати списки «необтяжених сімейними обставинами співробітників», повідомили у ЦНС.

Аналітики наголошують, що механізм нагадує радянські практики «організованих наборів» і примусових переселень середини XX століття, проте нині це подається як нібито «добровільність» через державні програми та відрядження. Послідовність дій Кремля включає паспортизацію населення, формулювання відряджень, запуск «програм переселення» і зміну демографічного складу регіонів.

У Центрі національного спротиву це називають інструментом «м’якої асиміляції», мета якого – відрив людей від дому та інтеграція їх у нові регіональні структури РФ. 

Нагадаємо, що тимчасово окуповані території України російська влада планує заселяти вихідцями з глибинних регіонів РФ. Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».

Читайте також:

Теги: окуповані території населення Сибір росіяни депортація Україна Херсонщина Запоріжжя Донеччина Луганщина росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо зауважив про «тіньовий флот» РФ
Рубіо зробив заяву про розширення санкцій проти РФ
Сьогодні, 09:22
Харківський мер зустрівся з Матьє Морі для обговорення Реєстру збитків і підтримки місцевого самоврядування
Створення Реєстру збитків. Мер Харкова зустрівся із генсеком Конгресу місцевих влад Ради Європи
10 листопада, 15:52
Сьогодні Азербайджан та Карабах знаходиться у складній фазі післяконфліктного відновлення
Уроки Карабаху для української Перемоги
8 листопада, 20:35
База даних ДМСУ відновила функціонування
Пункти пропуску на кордоні України відновили роботу
8 листопада, 16:58
Коваленко більше не хоче грати за збірну Росії з футболу
Перспективний футболіст хоче відмовитися від російського громадянства
4 листопада, 17:05
Ексспікер Мороз: сигнал про війну я отримав ще у 2012 році
Ексспікер Мороз розказав, як у 2012 році він отримав сигнал про те, що буде війна
29 жовтня, 16:53
Лавров заявив, що РФ готова прийняти концепцію США щодо України
Лавров заявив, що РФ готова прийняти концепцію США щодо України
27 жовтня, 09:47
Новий пакет санкцій передбачає заборону на постачання російського скрапленого природного газу до ЄС
ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
23 жовтня, 09:52
Денис Христов показав кадри порятунку пораненої жінки
Росіяни у Покровську: волонтер показав, як було врятовано жінку від окупантів
20 жовтня, 19:06

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 14 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
Як будуть вимикати світло 14 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
Росія готує масове переселення українців із окупованих територій до Сибіру
Росія готує масове переселення українців із окупованих територій до Сибіру
На Черкащині встановлено рекорд України з виготовлення найдовшої м’ясної косички (фото)
На Черкащині встановлено рекорд України з виготовлення найдовшої м’ясної косички (фото)
Тривалість відключень світла зменшиться. Свириденко зробила заяву
Тривалість відключень світла зменшиться. Свириденко зробила заяву
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua