Росія та КНДР посилюють військову співпрацю: деталі від Буданова

Буданов зауважив, що співпраця РФ та КНДР становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти

Буданов попередив, що співпраця РФ та КНДР може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії

Північна Корея та Росія зміцнюють військову співпрацю в багатьох секторах, включаючи технології, науку та промисловість. Про це зауважив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Chosun.

«Ця співпраця досягає найвищого рівня та становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти», – сказав Буданов.

Як приклад керівник ГУР, навів ракету КН-23, яку Північна Корея поставила Росії: «Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1500 м. Але російські ракетні фахівці внесли технічні модифікації, розв'язавши цю проблему. Тепер ракета значно точніша і становить набагато більшу загрозу».

Буданов попередив, що цей технологічний прогрес може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії, обидві з яких знаходяться в радіусі дії ракет Північної Кореї:

«Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме тривалі наслідки для ландшафту безпеки в Азійсько-тихоокеанському регіоні».

Нагадаємо, Північна Корея передала Росії близько 200 одиниць далекобійної артилерії та, ймовірно, продовжить постачання військової техніки та бійців для підтримки війни проти України.

Як повідомлялося, 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.