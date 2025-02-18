Росія та КНДР посилюють військову співпрацю: деталі від Буданова
Буданов попередив, що співпраця РФ та КНДР може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії
Північна Корея та Росія зміцнюють військову співпрацю в багатьох секторах, включаючи технології, науку та промисловість. Про це зауважив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Chosun.
«Ця співпраця досягає найвищого рівня та становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти», – сказав Буданов.
Як приклад керівник ГУР, навів ракету КН-23, яку Північна Корея поставила Росії: «Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1500 м. Але російські ракетні фахівці внесли технічні модифікації, розв'язавши цю проблему. Тепер ракета значно точніша і становить набагато більшу загрозу».
Буданов попередив, що цей технологічний прогрес може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії, обидві з яких знаходяться в радіусі дії ракет Північної Кореї:
«Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме тривалі наслідки для ландшафту безпеки в Азійсько-тихоокеанському регіоні».
Нагадаємо, Північна Корея передала Росії близько 200 одиниць далекобійної артилерії та, ймовірно, продовжить постачання військової техніки та бійців для підтримки війни проти України.
Як повідомлялося, 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
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