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Росія та КНДР посилюють військову співпрацю: деталі від Буданова

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія та КНДР посилюють військову співпрацю: деталі від Буданова
Буданов зауважив, що співпраця РФ та КНДР становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти
фото: The Chosun

Буданов попередив, що співпраця РФ та КНДР може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії

Північна Корея та Росія зміцнюють військову співпрацю в багатьох секторах, включаючи технології, науку та промисловість. Про це зауважив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Chosun.

«Ця співпраця досягає найвищого рівня та становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти», – сказав Буданов.

Як приклад керівник ГУР, навів ракету КН-23, яку Північна Корея поставила Росії: «Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1500 м. Але російські ракетні фахівці внесли технічні модифікації, розв'язавши цю проблему. Тепер ракета значно точніша і становить набагато більшу загрозу».

Буданов попередив, що цей технологічний прогрес може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії, обидві з яких знаходяться в радіусі дії ракет Північної Кореї:

«Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме тривалі наслідки для ландшафту безпеки в Азійсько-тихоокеанському регіоні».

Нагадаємо, Північна Корея передала Росії близько 200 одиниць далекобійної артилерії та, ймовірно, продовжить постачання військової техніки та бійців для підтримки війни проти України.

Як повідомлялося, 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Теги: Південна Корея Японія промисловість наука росія Північна Корея Кирило Буданов

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