Дрони атакували нафтопровід у Ростовській області (відео)

Українські безпілотники не вперше атакують Ростовщину

У Чертковському районі Ростовської області після масованої атаки безпілотників сталося загоряння на нафтопроводі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виконувача обов'язків губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

Як повідомляється, персонал евакуйовано. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Раніше Слюсар заявляв, що російська протиповітряна оборона відбила атаку БпЛА біля Новошахтинська.

Нагадаємо, у Росії дрони атакували Краснодарський край. Ціллю атаки став порт Туапсе, де розміщено НПЗ «Роснафти». Він є одним із ключових російських вантажних портів в Чорному морі.

Як відомо, внаслідок нічної атаки дронів на нафтохімічне підприємство в російській Уфі уражено установку Л-24-7 на території НПЗ, а також зафіксовано пряме ураження об'єктів підприємства. А саме – двох вертикальних сталевих резервуарів РВСП-3000 та магістральних трубопроводів подачі сировини. Також, як стверджується, детонував третій резервуар типу РВСП-2000.

Завод включає три виробничі майданчики – «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» та «Башнефть-Уфанефтехім».

До слова, заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький зауважив, що росіяни збільшили випуск БпЛА та планують запускати по Україні одночасно 500 дронів.