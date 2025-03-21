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Шойгу поїхав просити підмогу в Північної Кореї

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Шойгу поїхав просити підмогу в Північної Кореї
Шойгу планує зустрітись з вищим керівництвом КНДР
фото з відкритих джерел

Деталі візиту Шойгу поки не розголошуються

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу прибув до столиці Північної Кореї, Пхеньяну, для проведення зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це повідомляє «Главком» з посиланням ТАСС.

За даними російських ЗМІ, під час візиту Шойгу також планує зустрітись з вищим керівництвом КНДР.

Візит Шойгу відбувається на тлі нещодавно укладеного договору про "всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР", який був підписаний у червні 2024 року та ратифікований у листопаді того ж року.

Міжнародна спільнота стежить за розвитком відносин між Росією та Північною Кореєю. Посилення співпраці між цими країнами викликає занепокоєння у ряду західних держав, особливо в контексті поточних санкцій та геополітичної напруженості.

Деталі візиту Шойгу поки не розголошуються.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує готувати внутрішню аудиторію до довготривалої війни, а не до реального миру. У останніх заявах Кремля активно активно обговорюють те, що переговори будуть складними, а Україна нібито є «нелегітимною» стороною.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

Очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі заявив, що кремлівський ватажок Путін не повинен мати право вето на присутність європейських миротворців в Україні у разі укладення угоди про припинення війни. 

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Теги: Північна Корея переговори диктатор Сергій Шойгу путін

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