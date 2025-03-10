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КНДР знову запускає ракети: раніше Трамп заявляв, що «добре ладнає» з її очільником

Варвара Шолян
glavcom.ua
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КНДР знову запускає ракети: раніше Трамп заявляв, що «добре ладнає» з її очільником
Північна Корея запустила щонайменше дві балістичні ракети ближньої дії
фото: AP

Пхеньян взагалі не демонструє миролюбності

Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет у провінції Хванхе на західному узбережжі. Пхеньян взагалі не виявляє жодних ознак відмови від ракетних випробувань після повернення Дональда Трампа до влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, КНДР запустила щонайменше дві ракети, – найімовірніше, це були балістичні ракети ближньої дії, і це був перший запуск балістичних ракет після інавгурації президента США Дональда Трампа. Причому цей запуск стався лише за кілька годин після того, як Північна Корея висловила обурення спільними щорічними військовими навчаннями США і Південної Кореї, що почалися сьогодні, 10 березня.

Навчання Freedom Shield 25 так само є першими з моменту повернення Трампа в Білий дім. Вони триватимуть до 20 березня.

Нагадаємо, ще під час свого першого президенства Дональд Трамп заявляв, що довіряє очільнику КНДР Кім Чен Ину, і що процес денуклеаризації КНДР «піде швидко».

Вже під час нинішнього президентського терміну Трамп так само називав Кіма «розумним хлопцем» » і говорив, що «добре з ним ладнає». 

Північна Корея тим часом похвалилася будівництвом атомного підводного човна, який може бути оснащений стратегічними керованими ракетами з ядерними боєголовками.

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Теги: Південна Корея Північна Корея Кім Чен Ин ракета балістичні ракети

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