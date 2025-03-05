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РФ знову вдарила по енергетиці на Одещині: це сталося вчетверте за два тижні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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РФ знову вдарила по енергетиці на Одещині: це сталося вчетверте за два тижні
Росія атакувала Одещину ввечері 4 березня
фото: ДСНС Одещини

Кіпер повідомив, що із тепло- та водопостачанням в Одесі

РФ знову вдарила по енергетичному об’єкту в Одеській області. Це сталося вчора ввечері, інформує «Главком» із посиланням на ДТЕК.

«Вчора ввечері ворог атакував ще один енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні. Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть аварійно-відновлювані роботи», – йдеться у повідомленні.

Водночас голова Одеської ОДА зауважує, що станом на ранок тепло- та водопостачання в Одесі працюють у штатному режимі. За його словами, енергетики безперервно продовжують відновлювальні роботи, аби повернути світло у кожну домівку. 

Нагадаємо, що РФ тероризує мирне населення міста Одеса. Ворог знову вчора ввечері завдав удару по критичній інфраструктурі.

Зокрема, повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу є масштабні руйнування, зайнялись пожежі в приватних будинках. Також пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, є загиблий.

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Теги: росія енергетика Одеса війна електроенергія Одещина ДТЕК

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