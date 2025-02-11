КНДР відправила до Росії 200 одиниць далекобійної артилерії та боєприпаси – Yonhap

Аналітики не виключають, що Москва може передати КНДР технології в обмін на військову допомогу

Сеулі зазначив, що Північна Корея посилить розробку озброєнь у 2025 році

Північна Корея передала Росії близько 200 одиниць далекобійної артилерії та, ймовірно, продовжить постачання військової техніки та бійців для підтримки війни проти України. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на оцінку Міністерства оборони Південної Кореї.

Раніше південнокорейська розвідка оцінювала, що КНДР направила до Росії близько 11 тис. військових – 300 з них загинули, а ще 2 700 зазнали поранень.

Так, за даними розвідки Південної Кореї, Росії передали ракети, 200 далекобійних артилерійських систем і «значний» запас боєприпасів.

«Є ймовірність подальшого постачання озброєнь, військових і боєприпасів», – заявили у відомстві під час брифінгу в парламентському комітеті з питань оборони.

У Сеулі також зазначили, що Північна Корея посилить розробку озброєнь у 2025 році, оскільки це її останній рік п’ятирічного плану розвитку передових систем. Серед них – атомні підводні човни, розвідувальні супутники та міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) із твердопаливними двигунами.

При цьому, аналітики не виключають, що Москва може передати КНДР технології в обмін на військову допомогу. Серед можливих сфер співпраці називають розробку атомних підводних човнів та технології повторного входу боєголовок МБР в атмосферу.

Нагадаємо, північнокорейські балістичні ракети стали набагато точнішими з кінця грудня 2024 року. Це свідчить про те, що КНДР використовує війну в Україні для доопрацювання своїх ракет і тестування зброї. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два високопоставлених джерела в Україні.

Як відомо, українська 22-га механізована бригада ліквідувала північнокорейського командира роти в Курській області, що дало можливість оцінити його спорядження. У північнокорейського військового виявили китайську рацію, гранати та два види зброї – автомат АК-12 і дробовик «Вепр-12» 12-го калібру. Експерти припускають, що настільки важке бойове навантаження стало можливим завдяки високим стандартам фізичної підготовки військових КНДР.

Як повідомлялося, 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.