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На Курщині ворог знову масово використовує солдатів із КНДР: фото DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Курщині ворог знову масово використовує солдатів із КНДР: фото DeepState
Військові КНДР на Курщині зазнають втрат
фото з відкритих джерел

Основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат і саме вони несуть найбільші втрати

У Курській області РФ, де триває спеціальна операція Сил оборони України, противник масово використовує солдатів із КНДР, яких кидають на штурм як «гарматне м’ясо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингову групу DeepState. Аналітики опублікували  знімок із тепловізора, зроблений у районі Суджі. 

У повідомленні зауважили, що росіяни намагаються «виїхати на чужому горбі».

«Основна наступальна сила ворога складається з північнокорейських солдат і саме вони несуть найбільші втрати», – повідомили у DeepState.

На опублікованому кадрі видно теплові сигнатури великої групи противника, яка рухалася на штурм, але почала блукати і потім потрапила під вогонь української артилерії.

На Курщині ворог знову масово використовує солдатів із КНДР: фото DeepState фото 1

Раніше повідомлялося, що російські штурмовики просочилися в бік міста Суджа в Курській області по трубі газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород». 

Нагадаємо, росіяни продовжують методично нищити Суджанський район на Курщині. Попри обстріли, українські бійці надають допомогу цивільним росіянам у Курській області. Мешканці Курщини сильно моляться за воїнів ЗСУ. Про це розповів пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії полковник Олексій Дмитрашківський. Дмитрашківський каже, що одна жінка йому розповіла про те, що була в одному з монастирів та замовила службу за українських військових. Він також розповів, що тамтешні мешканці проживають в підвалах. Натомість росіяни пишаються тим, що вони мають великий успіх у проведенні бойових дій. Дмитрашківський додає, що Росії ці люди не потрібні, бо ще досі не ухвалене рішення щодо прийому цих людей на території РФ.

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Теги: жінка солдат втрати ворог полковник штурм росіяни Курщина

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