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Уряд в Кореї виділить $75 млн, аби ресторатори відмовилися від продажу собачого мʼяса

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Уряд в Кореї виділить $75 млн, аби ресторатори відмовилися від продажу собачого мʼяса
Зараз у Південній Кореї працюють понад 1,5 тис. ферм з розведення собак і більше ніж 200 боєнь. Майже 2,3 тис. ресторанів досі готують собаче мʼясо
фото з відкритих джерел

Споживання собачого мʼяса – давня південнокорейська практика, але зараз вона втрачає поширеність серед населення

Південна Корея намагається викорінити традиційну, але суперечливу практику – їсти собаче мʼясо. Тварин влаштовуватимуть до притулків, а фермерам і ресторанам виділять субсидії, щоб закрити їхній бізнес. Про це повідомляє Reuters.

До 2027 року в Південній Кореї хочуть повністю заборонити їсти собаче м’ясо. Уряд витратить майже 100 млрд вон ($75 млн), аби заохотити власників ферм і ресторанів, повʼязаних з індустрією продажу собачого мʼяса, закрити бізнес або змінити сферу діяльності.

Також корейські фермери зможуть отримати до $452 за кожну собаку, яку вони здають у притулок. Влада намагатиметься прилаштувати якомога більше тварин – домівки треба знайти для пів мільйона собак.

«Багато хто стурбований, що собак можуть піддати евтаназії або вбити протягом наступних трьох років, однак я можу з упевненістю сказати, що це не входить в наші плани», – сказав заступник міністра сільського господарства Південної Кореї Пак Бом Су. 

Як відомо, споживання собачого мʼяса – давня південнокорейська практика. Однак із часом вона стала рідкісною, бо все більше корейців вважають собак домашніми тваринами. Зараз у Південній Кореї працюють понад 1,5 тис. ферм з розведення собак і більше ніж 200 боєнь. Майже 2,3 тис. ресторанів досі готують собаче мʼясо.

Зменшення попиту на собаче мʼясо відображає зміну сприйняття цієї традиції в суспільстві: президент Південної Кореї Юн Сук Йоля має 11 домашніх улюбленців – шість песиків і пʼять котів.

Нагадаємо, у Харкові вперше за 15 років підтвердили випадок догхантерства. Вбивцею собак виявився «зоозахисник», який підгодовував і рятував котів. Проти чоловіка відкрито справу за фактом жорстокого поводження з тваринами, повідомила поліція Харківської області. 

До слова, в Японії помер найвідоміший собака породи сіба-іну у світі, який прославився за мемом Doge і став обличчям криптовалюти Dogecoin. Про смерть собаки на прізвисько Кабосу повідомляє у своєму блозі господиня песика, Ацуко Сато.

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Теги: Південна Корея бізнес тварини президент притулок влада традиції

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