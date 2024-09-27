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Мінцифри запустило е-резидентство: громадяни яких країн можуть користуватися послугою

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мінцифри запустило е-резидентство: громадяни яких країн можуть користуватися послугою
Мінцифри: Електронне резидентство — важливий та революційний проєкт для економіки, та постійні додаткові надходження в бюджет
фото з відкритих джерел

На першому етапі плануємо долучити близько 1 тис. е-резидентів – Федоров

Мінцифри запустило електронне резидентство для громадян Словенії, Індії, Пакистану й Таїланду. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на технологічній конференції ІТ Арена.

«Щоб стати е-резидентом, треба лише заповнити заявку в застосунку чи на порталі uResidency – це 5–10 хвилин. Її швидко перевірять, і резидент отримає КЕП у консульстві, без жодного візиту в Україну. Далі відкриває ФОП онлайн – і всі подальші взаємодії відбуватимуться автоматично», – пояснив Федоров.

За його словами, звітність повністю автоматизована: банк сам вирахує податки, подасть декларацію і «забере на себе всю бюрократичну тяганину». Тобто, усе відбувається автоматично, без участі людини. Також не потрібні витрати на бухгалтера або юриста, бо система виконує всю їхню роботу, а резидент просто займається власною справою, інформує міністр цифрової трансформації.

«Зараз програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. На першому етапі плануємо долучити близько 1 000 е-резидентів. Далі буде більше країн», – наголосив Михайло Федоров.

Міністр зауважив, що електронне резидентство – важливий та революційний проєкт для економіки, адже це постійні додаткові надходження в бюджет. Наприклад, в Естонії е-резидентство працює вже 10 років і щорічно приносить мільйонні податки. Перші е-резиденти вже відкрили рахунки в банках і були дуже задоволені результатом, додав Федоров.

Нагадаємо, за два роки, як у «Дії» запустили документи для іноземців, останні сформували понад 20 тис. посвідок. Серед документів, які іноземці сформували в «Дії»: понад 18,3 тис. посвідок на постійне проживання; більш ніж 2,8 тис. посвідок на тимчасове проживання. 

До слова, 9 вересня Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії». Відтепер одружитися можна у кілька кліків. Федоров зауважив, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.

Також у «Дії» з'явилися три нові документи. Мінцифри додало свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

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Теги: міністр податки бюджет іноземці документи військові Михайло Федоров

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