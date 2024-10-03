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Президент повідомив, що не вистачає Україні на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президент повідомив, що не вистачає Україні на фронті
Зеленський заявив, що Україні потрібно більше рішучості партнерів
фото: скріншот з відео

Зеленський: Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від спільного збиття російських ракет 

Україні потрібне посилення позицій на фронті, саме тому вона вимагає достатньої кількості далекобійної зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

«Україні потрібне посилення позицій на фронті, щоб ми могли отримати посилення тиску на Росію заради справедливої, реальної дипломатії. Саме тому ми потребуємо достатньої кількості та якості далекобійної зброї – зброї, із якою партнери, на мою думку, затягують», – сказав президент.

Зеленський зауважив, що з Марком Рютте обговорили потреби України у системах ППО та додатковій взаємодії із сусідами.

«Ми бачимо, як, зокрема, на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від спільного збиття російських ракет і тим більше «шахедів», які поєднують російський та іранський режими. Більше рішучості партнерів у нашому регіоні – це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору», – наголосив очільник України.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 жовтня, до Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте.

Згодом Володимир Зеленський розкрив деталі зустрічі із новообраним генсеком НАТО Марком Рютте. Як зазначив президент, ключова мета України – це повноцінне членство в Альянсі. Під час зустрічі політики обговорили план перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами.

Також генсек НАТО Марк Рютте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі на цій посаді. Марк Рютте нагадав, що візит до України став його першою робочою поїздкою після вступу на посаду генсека Альянсу.

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Теги: Україна війна зброя озброєння військові ЗСУ росія росіяни НАТО Марк Рютте Володимир Зеленський

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