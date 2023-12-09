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Кого оберуть американці: неочікувані результати передвиборчого опитування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кого оберуть американці: неочікувані результати передвиборчого опитування
Джо Байден і Дональд Трамп
колаж: Carlos Barria/Reuters

У передвиборчих перегонах Байден відстає від Трампа на 4%

Політичні позиції чинного лідера США Джо Байдена нині найслабші за весь період його президентства. Виборці вперше віддають перевагу Дональду Трампу в президентській боротьбі 2024 року.Про це свідчать результати передвиборчого опитування, пише The Wall Street Journal.

При гіпотетичному голосуванні лише з двома кандидатами підтримка Трампа набрала 47%, а Байдена – 43% . Водночас перевага Трампа зменшується з 37% до 31%, коли до суміші додаються п’ять потенційних сторонніх і незалежних кандидатів. Їх підтримують 17%, причому Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який став незалежним демократом, отримав найбільшу підтримку – 8%.

При цьому невдоволення роботою Байдена є повсюдним у новому опитуванні, хоча здебільшого це стосується демократично орієнтованих груп, які все ще можуть підтримати його безпосередньо в день виборів. Лише 23% виборців кажуть, що політика Байдена допомогла їм особисто, тоді як 53% стверджують, що його президентська програма завдала їм шкоди. натомість приблизно половина виборців вважає, що політика Трампа, коли він був президентом, допомогла їм особисто, і понад 37% кажуть, що вони від неї постраждали.

Водночас приблизно 37% схвалюють роботу Байдена, що є низьким показником опитування журналу під час його президентства, тоді як 61% бачать його загальний імідж у несприятливому світлі, що є рекордним показником.

Водночас опитування виявило певні докази того, що, незважаючи на те, що погляди на Трампа в суспільстві давно склалися, виборці погано ставляться до деяких якостей колишнього президента, які кампанія Байдена може посилити. Виборці кажуть, що слово "корумпований" більше стосується Трампа, ніж Байдена, і більшість виборців вважають Байдена чесним. 

Але саме Байден стикається з більшою проблемою сприйняття, коли справа стосується іміджу та компетентності. Виборці кажуть, що Трамп краще, ніж Байден, справиться із захистом кордону, приборканням інфляції і розбудовою економіки. Байден лідирує в тому, хто може найкраще боротися з політикою абортів, і виборці кажуть, що він більше, ніж Трамп, поважає демократію.

Як повідомлялося, рейтинг чинного президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня за весь період його президентства. 

Нагадаємо, The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу. 

До слова, Байден висловив своє бачення щодо шансів колишнього лідера США, Дональда Трампа на прийдешніх виборах. 

Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США

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