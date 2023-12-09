Кого оберуть американці: неочікувані результати передвиборчого опитування

У передвиборчих перегонах Байден відстає від Трампа на 4%

Політичні позиції чинного лідера США Джо Байдена нині найслабші за весь період його президентства. Виборці вперше віддають перевагу Дональду Трампу в президентській боротьбі 2024 року.Про це свідчать результати передвиборчого опитування, пише The Wall Street Journal.

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При гіпотетичному голосуванні лише з двома кандидатами підтримка Трампа набрала 47%, а Байдена – 43% . Водночас перевага Трампа зменшується з 37% до 31%, коли до суміші додаються п’ять потенційних сторонніх і незалежних кандидатів. Їх підтримують 17%, причому Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який став незалежним демократом, отримав найбільшу підтримку – 8%.

При цьому невдоволення роботою Байдена є повсюдним у новому опитуванні, хоча здебільшого це стосується демократично орієнтованих груп, які все ще можуть підтримати його безпосередньо в день виборів. Лише 23% виборців кажуть, що політика Байдена допомогла їм особисто, тоді як 53% стверджують, що його президентська програма завдала їм шкоди. натомість приблизно половина виборців вважає, що політика Трампа, коли він був президентом, допомогла їм особисто, і понад 37% кажуть, що вони від неї постраждали.

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Водночас приблизно 37% схвалюють роботу Байдена, що є низьким показником опитування журналу під час його президентства, тоді як 61% бачать його загальний імідж у несприятливому світлі, що є рекордним показником.

Водночас опитування виявило певні докази того, що, незважаючи на те, що погляди на Трампа в суспільстві давно склалися, виборці погано ставляться до деяких якостей колишнього президента, які кампанія Байдена може посилити. Виборці кажуть, що слово "корумпований" більше стосується Трампа, ніж Байдена, і більшість виборців вважають Байдена чесним.

Але саме Байден стикається з більшою проблемою сприйняття, коли справа стосується іміджу та компетентності. Виборці кажуть, що Трамп краще, ніж Байден, справиться із захистом кордону, приборканням інфляції і розбудовою економіки. Байден лідирує в тому, хто може найкраще боротися з політикою абортів, і виборці кажуть, що він більше, ніж Трамп, поважає демократію.

Як повідомлялося, рейтинг чинного президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня за весь період його президентства.

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Нагадаємо, The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу.

До слова, Байден висловив своє бачення щодо шансів колишнього лідера США, Дональда Трампа на прийдешніх виборах.