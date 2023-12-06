Байден оцінив шанси Трампа перемогти на виборах

Байден зауважив, що він не вважає себе єдиним переможцем прийдешніх виборів

Президент США Джо Байден висловив своє бачення щодо шансів колишнього лідера США, Дональда Трампа на прийдешніх виборах. Про це Байден заявив під час свого виступу.

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Під час заключної частини прес-конференції, Байдена запитали, що він думає з приводу його конкурента на американських виборах 2024 року Трампа, і як нинішній президент оцінює свої шанси на перемогу. На що Байден дав доволі чітку відповідь: «Я не маю сумнівів. Я його переможу».

Зокрема Байден відповів на запитання, чи знає він інших демократів, які могли б перемогти Дональда Трампа, крім нього самого.

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«Ймовірно, їх 50», – сказав Байден.

Після чого Байден зауважив, що він не вважає себе єдиним переможцем прийдешніх виборів.

«Я не єдиний, хто може його перемогти, але я його переможу», – сказав він.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що він міг би задовольнитися лише одним терміном, якби його попередник, колишній президент Дональд Трамп, не балотувався знов на посаду. Байден вважає, що колишній президент серйозно загрожує американській демократії.

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Як повідомлялося, рейтинг чинного президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня за весь період його президентства.

Нагадаємо, The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною.