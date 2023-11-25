Президентські вибори у США: опитування свідчать, що справи Байдена погіршуються

Частка голосів Трампа в національних опитуваннях вища, ніж будь-коли за минулий рік

Трамп випередив Байдена серед виборців молодше 35 років, 46% проти 42%

Листопад розпочався з опитувань New York Times/Siena College, які свідчать про перевагу Трампа над Байденом у чотирьох з шести штатів, повідомляє Politico.

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Дані опитувань динамічні, однак для Байдена з’являється дедалі більше показників небезпеки. Позиція президента в прямих протистояннях з Трампом падає: серед останніх опитувань цього місяця, проведених 13 різними соціологами, позиція Байдена гірша, ніж їхні попередні опитування, у всіх замірах громадської думки, окрім двох.

І хоча опитування показують, що більша частина руху відбувається через виборців, які відмовляються від Байдена – які можуть не визначитися, але не підтримають Трампа – республіканець також почав набирати обертів. Частка голосів Трампа в середньому національних опитуваннях зараз вища, ніж будь-коли за минулий рік.

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Дані на рівні штату настільки ж вражаючі: на додаток до опитувань New York Times/Siena, за останні півтора тижні інші опитування показали, що Трамп випереджає Трампа на 8 пунктів в Арізоні та на 5 пунктів у Мічигані.

Нещодавнє падіння Байдена – і його політична скрута приблизно за 11 місяців до дня виборів – є поєднанням відступу з надійними демократичними виборцями, такими як молоді виборці, спалах війни на Близькому Сході та зростання незалежних кандидатів і кандидатів від третіх партій, які могли б перекачати голоси. як від Байдена, так і від Трампа.

Цього тижня опитування NBC News показало приголомшливий результат: Трамп випередив Байдена серед виборців молодше 35 років, 46% проти 42%.

Незважаючи на те, що це було в межах високої похибки для такої невеликої підгрупи, інші опитування також показують близьку гонку з тим, що було надійним округом Демократичної партії. За результатами опитувань Morning Consult (Байден +2), Fox News (Байден +7) і Університету Квінніпіак (Байден +9) Байден мав лише однозначну перевагу серед виборців віком від 18 до 34 років . (Трамп випередив Байдена в усіх чотирьох опитуваннях серед усіх виборців.)

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Лише кілька опитувань показують, що перевага Байдена серед молодих виборців наближається до його показників 2020 року, але вони є винятком, а не правилом.

Це викликало дебати щодо того, чи справді Трамп робить глибокі кроки серед молодих виборців, як свідчать опитування, чи ці цифри є артефактом якогось упередженого опитування. Одна популярна теорія припускає, що молоді ліберальні виборці, які не мають ентузіазму щодо Байдена та його партії – наприклад, через підтримку його адміністрацією Ізраїлю у війні з ХАМАС — зараз не беруть участі в опитуваннях, навіть якщо багато з них проголосують за нього наступного листопада.

Як пише Politico, Байден, найстаріший президент в історії, ніколи не показував хороших результатів опитування серед молодих виборців. А телефонні опитування – з чотирьох згаданих вище, усі, окрім Morning Consult, проводилися телефоном — це не найкращий спосіб охопити молодих виборців.

Однак, падіння рейтингів Байдена проти Трампа – лише одна проблема існують й інші.

По-перше, його рейтинг схвалення – і без того історично низький для президента на цьому етапі його першого терміну – почав падати. Раніше цього місяця рейтинг схвалення Байдена впав до 38% у рейтингу FiveThirtyEight, що є найнижчим показником із липня 2022 року. Так само, цього місяця Байден досяг 40% у рейтингу RealClearPolitics. І це теж його найнижчий показник із серпня 2022 року.

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Тим часом цифри Трампа зростають. За минулий рік середній рейтинг RealClearPolitics показав, що показник Трампа у прямому протистоянні з Байденом коливався між 42% і 46%. Трамп не лише вперше подолав межу у 46% на початку цього місяця, але й цього тижня перевищив її: наразі він має 47%, що приблизно дорівнює його частці голосів на виборах 2020 року.

Більшість опитувань, які показують, що Трамп має більшість голосів, не включають виборців, які не визначилися – сумнівне методологічне рішення враховуючи значну відстань від дня виборів, особливо в гіпотетичній гонитві між двома кандидатами, які не подобаються виборцям. Але навіть опитування, які повідомляють про те, що виборці не визначилися, показують, що Трамп йде вгору, як-от опитування Fox News, за яким Трамп трохи випередив Байдена: 50% проти 46%.

Звичайно, соціологи зазвичай намагаються пояснити будь-які зміни в підтримці президента останніми подіями, зокрема війною Ізраїлю з ХАМАСом. Але для Байдена все складніше.

Середній показник FiveThirtyEight показує стійке зниження рівня підтримки Байдена, починаючи з травня. RealClearPolitics спостерігає подібні тенденції з квітня.

Тим часом, за даними FiveThirtyEight, середній позитивний рейтинг Трампа фактично стабільно зростав останні два місяці: з 39% 1 вересня до 42% на середу.

Погані новини для Байдена не обмежуються національними опитуваннями. Це відбувається попри тримісячну рекламну кампанію з підвищення показників підтримки президента.

Згідно з даними трекінгової компанії AdImpact, з середини серпня Байден і Національний комітет Демократичної партії витратили близько 12 мільйонів доларів на телевізійну рекламу в штатах. Більшу частину осені Байден витрачав близько 1 мільйона доларів на тиждень, хоча за останні кілька тижнів ця сума скоротилася приблизно вдвічі.

Проте це не вирішує проблему. Покладаючись на опитування New York Times/Siena, які вказують на лідерство Трампа у Арізоні, Джорджії, Неваді та Пенсільванії, результати в інших штатах, де Байден переміг у 2020 році, також не заспокоюють. Минулого тижня опитування Noble Predictive Insights показало перевагу Трампа на 8 пунктів у Арізоні та на 5 пунктів за даними EPIC-MRA в Мічигані.

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Усі ці опитування враховують лише пряме протистояння між кандидатами, не враховуючи інших учасників.

Багато соціологів ще не включають рейтинги незалежних кандидатів, таких як Роберт Кеннеді-молодший та Корнел Вест, чи кандидата від Партії зелених Джилл Стайн. Якщо врахувати Кеннеді, перевага Трампа над Байденом зменшиться, одночасно, якщо врахувати Веста та Стайна, вона зросте.

Усі ці різноманітні сигнали показують, що ще занадто рано говорити про те, як незалежні кандидати та кандидати від третіх партій змінять виборчу динаміку між Байденом та Трампом.