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Колишній спецпредставник Трампа заявив, що Україна здобуває перевагу над Росією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Колишній спецпредставник Трампа заявив, що Україна здобуває перевагу над Росією
Келлог: Президент Трамп любить переможців
фото: AP

Кіт Келлог зауважив, що сьогодні б поставив більше грошей на українців, ніж на росіян

Останні події на фронті вказують на те, що сили оборони України вперше за довгий період перехоплюють ініціативу у протистоянні з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP World.

Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог зазначив, що перебіг бойових дій зазнає трансформацій завдяки успішним далекобійним атакам Києва на російську нафтову інфраструктуру. Ці удари спровокували серйозний дефіцит пального, який, зокрема, відчувається на території окупованого Кримського півострова.

За оцінкою Келлога, подібні результати демонструють реальну перевагу української сторони над російськими військами, чого не фіксувалося з 2023 року. Він зауважив, що у прогнозах щодо подальшого розвитку конфлікту зараз очевидним фаворитом є саме Україна, тому він зробив би ставку на її успіх.

Окрім того, поява української переваги на полі бою здатна скоригувати і позицію американського президента Дональда Трампа, оскільки той віддає перевагу переможцям.

Як відомо, 30 червня безпілотники, ймовірно, атакували центр космічного зв’язку «Дубна» в Московській області. 

Зазначений об'єкт у місті Дубна – найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. Центр використовується для військового зв'язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються Міноборони РФ для зв'язку, розвідки та координації військ.

Нагадаємо, 30 червня Московська область опинилася під масованим ударом БпЛА.

Також росіяни зафіксували на відео безпілотники над Тулою. Повідомлялося, що БпЛА були активні над усією областю та літали майже усі ніч. Наразі немає інформації про те, чи були влучання, але відомо, що Тула є одним із головних центрів військово-промислового комплексу Росії.

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