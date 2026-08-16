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Українська компанія збудує закордоном завод боєприпасів для ЗСУ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Українська компанія збудує закордоном завод боєприпасів для ЗСУ
Це вже другий великий українсько-литовський оборонний проєкт за останній рік
фото ілюстративне

Проєкт створить до 450 робочих місць, а запуск виробництва запланований на кінець 2027 року

Міністерство економіки та інновацій Литви підписало інвестиційну угоду з українською оборонною компанією DEMZ про будівництво заводу боєприпасів. Про це пише «Главком» із посиланням на литовське видання Delfi.

Два майданчики та 450 робочих місць

Виробничі потужності розмістять в литовському Алітусі та Пренайському районі. В Алітусі використають наявний промисловий майданчик, а в Пренайському районі побудують новий виробничий комплекс. Проєкт має створити до 450 робочих місць – DEMZ шукатиме працівників різної кваліфікації та розробить для них спеціальні програми професійного навчання.

Будівництво нового майданчика в Пренайському районі планують розпочати восени 2026 року, а виробництво – наприкінці 2027-го. Боєприпаси відповідатимуть стандартам НАТО: спочатку їх постачатимуть українській армії, а згодом – союзникам по Альянсу. Крім самого виробництва, проєкт передбачає наукові дослідження та розробку нових технологічних рішень в оборонній сфері.

Не перший спільний оборонний проєкт з Литвою

Це вже другий великий українсько-литовський оборонний проєкт за останній рік: у жовтні 2024 року сторони домовилися про будівництво заводу з виробництва вибухівки нового покоління – гексогену. Тоді очільниця Міністерства економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте наголошувала, що новий завод у Литві – чіткий сигнал агресору про те, що країна не відступить.

Підписання інвестиційної угоди на новий завод з виробництва боєприпасів у Литві
Підписання інвестиційної угоди на новий завод з виробництва боєприпасів у Литві
фото: Andrius Ufartas | Elta

Нагадаємо, оборонно-промислова співпраця України з країнами Балтії розвивається на тлі того, що Латвія визнала проблеми із власними закупівлями боєприпасів для систем ППО, а Польща й країни Балтії загалом посилюють охорону стратегічних об'єктів через зростання загроз з боку Росії.

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Теги: Україна боєприпаси завод навчання зброя будівництво Латвія Балтія

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