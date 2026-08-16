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ЄС продовжив санкції проти Ірану: Україна приєдналася до рішення

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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ЄС продовжив санкції проти Ірану: Україна приєдналася до рішення
Санкції запроваджено через військову підтримку, яку Тегеран надає Росії у війні проти України
фото: Getty Images

Разом з Україною до рішення Ради ЄС долучилися ще вісім держав, серед них Молдова та Норвегія

Україна та ще вісім європейських держав приєдналися до рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти Ірану. Про це йдеться в заяві високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, яку 14 серпня опублікувала Європейська служба зовнішніх справ. Про це пише «Главком».

Дев'ять держав узгодять політику з рішенням ЄС

До рішення Ради ЄС приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна. Ці держави узгодять свою національну політику з ухваленим рішенням. «Європейський Союз бере до відома це зобов'язання та вітає його», – йдеться в заяві Каллас.

Рада ЄС ухвалила рішення про продовження санкцій 24 липня. Воно продовжує обмеження, які Євросоюз запровадив проти Ірану ще 2023 року, і водночас виключає із санкційного списку чотирьох фігурантів.

Три підстави для санкцій

Обмеження стосуються не лише допомоги Ірану Росії у війні проти України. Друга підстава для санкцій – підтримка Тегераном збройних угруповань і структур на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря. Третя – дії Ірану, які підривають свободу судноплавства на Близькому Сході.

Напруга між Києвом і Тегераном не вщухає

Рішення про продовження санкцій ухвалюють на тлі відкритого загострення між Україною та Іраном. Наприкінці липня МЗС Ірану звинуватило Зеленського в ударі по іранському торговельному судну в Каспійському морі, внаслідок якого загинув моряк, ще один дістав поранення. Голова іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що атака нібито була здійснена «за наказом Ізраїлю» й порушує Статут ООН, а сам удар не може «залишитися без відповіді». Українська сторона офіційно ці звинувачення не коментувала. Того ж дня Зеленський повідомляв про успішні далекобійні удари Сил оборони по цілях у Росії та в акваторії Каспійського моря – зокрема по суднах, залучених до перевезення військових вантажів.

Нагадаємо, тиск на Іран через його роль у війні проти України наростає з кількох боків: раніше Зеленський увів у дію пакет санкцій проти 19 громадян і 11 компаній Ірану, безпосередньо інтегрованих у програми з розробки та передачі Росії балістичних ракет і дронів-камікадзе, а США анонсували новий етап економічної ізоляції Тегерана.

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Теги: Іран обмеження Європейський Союз перевезення Україна статут санкції

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