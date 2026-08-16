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Дрони уразили одразу два склади Wildberries під Москвою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони уразили одразу два склади Wildberries під Москвою
Дим над Коледіно видно за кілька кілометрів
фото: соцмережі

У Коледіно розташований найбільший хаб Wildberries, а «Північне Домодєдово» – один із найсучасніших логопарків класу А в регіоні

Дрони в ніч на 16 серпня вдарили одразу по двох логістичних об'єктах під Москвою – хабі Wildberries в Коледіно та мультимодальному комплексі «Північне Домодєдово». Про це повідомляють моніторингові та osint-канали Supernova+, Exilenova+ та WorldMilitaries, які оприлюднили фото та відео пожежі над об'єктом.

Дрони уразили одразу два склади Wildberries під Москвою фото 1

Що відомо про об'єкт

Логістичне містечко в Коледіно – один із ключових вузлів товарообігу Wildberries, який розбудовували в кілька черг:

  • загальна площа складських приміщень перевищує 200 тис. м²;
  • одночасно на об'єкті працює близько 12 500 осіб;
  • комплекс розташований на території однойменного індустріального парку площею 340 гектарів.
Дрони уразили одразу два склади Wildberries під Москвою фото 2

Через масштаб і значення для логістики компанії саме цей хаб OSINT-аналітики регулярно називають одним із пріоритетних об'єктів під час атак на Wildberries.

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Не перша спроба

Коледіно опинялося під ударом далекобійних дронів щонайменше двічі:

  • 20 липня 2026 року – хаб безпосередньо атакували далекобійні дрони FP-1, на території спалахнула велика пожежа;
  • 28 липня 2026 року – під час чергового масованого нальоту дрон знову цілився в розподільчий центр Wildberries, однак через роботу російської ППО збився з курсу й влучив у розташований впритул сусідній логістичний склад оператора 3PL. Той об'єкт площею 18 300 кв. м вигорів майже повністю, а сам склад Wildberries тоді уникнув повторного масштабного займання.

Наскільки об'єкт вразливий для української зброї

Коледіно розташоване в Подольському районі Московської області, на південь від Москви. По прямій лінії – найкоротшій траєкторії для безпілотників – від північного кордону України (Сумська чи Чернігівська області) до об'єкта близько 420–450 кілометрів. Для українських далекобійних дронів, здатних долати 1400–2000 км (як під час ударів по хабах компанії у Пермі та Єкатеринбурзі), ця відстань є однією з найлегше досяжних цілей на території Московського регіону. Водночас, Московський регіон має чи не найбільше ППО в РФ. 

Дрони уразили одразу два склади Wildberries під Москвою фото 3

Хід нічної атаки

За даними місцевих Telegram-каналів, минулої ночі Московський регіон атакувала масштабна група безпілотників – за попередніми повідомленнями, збито 89 дронів. Один із них впав поблизу житлового будинку в Домодєдові – ймовірно, унаслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби, а не безпосереднього збиття.

Мер Москви Сергій Собянін протягом ночі майже щохвилини звітував про хід атаки, у восьми повідомленнях сумарно заявивши про збиття понад 75 безпілотників. Щоразу чиновник обмежувався формулюванням про роботу «фахівців екстрених служб на місці падіння уламків», не уточнюючи, чи йдеться про реальні збиття, чи про об'єкти, уражені під час атаки. Офіційних коментарів щодо стану хаба Wildberries в Коледіно на момент публікації ані від компанії, ані від російської влади не було.

Дрони уразили одразу два склади Wildberries під Москвою фото 4

Що відомо про другий об'єкт «Північне Домодєдово»

Мультимодальний логістичний комплекс «Північне Домодєдово» (керуюча компанія MLP) – один із найбільших і найсучасніших індустріальних парків класу А в Європі та Росії. Об'єкт функціонує як стратегічний хаб, що забезпечує розподіл товарних потоків Москви, Підмосков'я та південних регіонів країни-агресора:

  • загальна площа комплексу перевищує 540 000 м²;
    складається з 11 корпусів, де облаштовані сухі склади, зона мезоніну (близько 29 000 м²) та понад 40 000 м² офісно-побутових приміщень;
  • має мультитемпературні зони з холодильними й морозильними камерами для зберігання харчових продуктів і фармацевтики;
  • стоянки розраховані на одночасне розміщення 1100 вантажівок і 2200 легкових автомобілів;
  • до 12 корпусів підведені власні залізничні колії для прямого розвантаження вагонів;
  • на території працює митний пост і пункт фітосанітарного контролю, що дозволяє оформлювати імпортні вантажі безпосередньо на складі.

Комплекс розташований за 11 км від МКАД на трасі М-4 «Дон» і за 10 км від однойменного міжнародного аеропорту. По прямій лінії до найближчої точки українського кордону (Чернігівська чи Сумська області) – близько 430–440 кілометрів.

Дрони уразили одразу два склади Wildberries під Москвою фото 5

Через об'єкт проходять ланцюги постачання низки великих компаній і дистриб'юторів. За наявними даними, потужності комплексу, як і сусідніх хабів, також використовують для сортування товарів подвійного призначення, які закуповують для забезпечення окупаційного контингенту в Україні.

Район Домодєдово вже опинявся в епіцентрі удару: у ніч на 20 липня 2026 року дрони уразили розташований поруч логістичний комплекс «Південні ворота», де тоді спалахнула масштабна пожежа, постраждав персонал, а хімічні речовини потрапили у місцеві водойми.

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Нагадаємо, перший удар по хабу Wildberries в Коледіно зафіксували ще в ніч на 20 липня – тоді ж дрони атакували і нафтобазу в сусідньому Подольську.

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Теги: Москва соцмережі відео Telegram чиновник пожежа Wildberries

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