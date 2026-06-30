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Удар по центру космічного зв’язку в Московській області: що відомо про об'єкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по центру космічного зв’язку в Московській області: що відомо про об'єкт
Центр космічного зв’язку «Дубна» обслуговує не лише цивільні потреби, а й державні та військові системи зв’язку
фото: скриншот з відео, вікіпедія

Центр у місті Дубна – найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії

30 червня безпілотники, ймовірно, атакували центр космічного зв’язку «Дубна» в Московській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Що відомо про об'єкт

Зазначений об'єкт у місті Дубна – найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. Центр використовується для військового зв'язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються Міноборони РФ для зв'язку, розвідки та координації військ.

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Також ЦКЗ «Дубна» забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку та телерадіомовлення.

Хронологія ударів

22 червня Генштаб повідомив, що у Московській області було уражено центр космічного зв’язку «Дубна». Підтверджено влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени Mark-IV, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.

Окрім того, як наголосив Генштаб, підтверджено ураження головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї зі стін. Цей корпус містить у собі центральну апаратну ліній зв'язку, обладнання наземного комплексу управління та центральний пульт управління супутникової мережі.

Нагадаємо, 30 червня Московська область опинилася під масованим ударом БпЛА.

Також росіяни зафіксували на відео безпілотники над Тулою. Повідомлялося, що БпЛА були активні над усією областю та літали майже усі ніч. Наразі немає інформації про те, чи були влучання, але відомо, що Тула є одним із головних центрів військово-промислового комплексу Росії.

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Теги: росія війна

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