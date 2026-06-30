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Дрони атакували Московську область (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дрони атакували Московську область (відео)
фото: скриншот з відео

У Єгор'євську та Дубні спостерігається задимлення

Сьогодні, 30 червня, Московська область опинилася під масованим ударом БпЛА. Російські системи ППО нібито відбивають атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

За даними моніторингових пабліків, у Єгор'євську та Дубні спостерігається задимлення.

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Також вночі під атакою опинився Новоросійськ. Атака дронів була приблизно в районі морського порту.

Нагадаємо, росіяни зафіксували на відео безпілотники над Тулою. Повідомлялося, що БпЛА були активні над усією областю та літали майже усі ніч. Наразі немає інформації про те, чи були влучання, але відомо, що Тула є одним із головних центрів військово-промислового комплексу Росії.

До слова, Сили оборони України 28 червня та в ніч на 29 червня завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед уражених цілей – три мости, склад матеріально-технічних засобів, пункти управління безпілотниками та об'єкти, що забезпечували військовий зв'язок.

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Теги: росія війна Москва

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