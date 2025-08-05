Розмова Зеленського з Трампом, нова допомога для України. Головне за 5 серпня
Швеція, Норвегія і Данія дадуть $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
Зеленський поговорив з Трампом, Швеція, Норвегія і Данія виділяють майже $500 млн на закупівлю зброї США для України, у Черкасах чоловік з гранатою намагався взяти у заручники представників ТЦК. «Главком» склав добірку новин 5 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:
Зеленський поговорив з Трампом
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Ключовою темою стало припинення війни.
«Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували», – каже він.
Зеленський зазначив, що політики скоординували позиції України та Сполучених Штатів. «Обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах. Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити», – пояснив український лідер.
Також президент повідомив, що проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений, Україна готова детально обговорити документ та укласти його. Зеленський назвав угоду, «однією з найсильніших».
У «Резерв+» зʼявилася нова відстрочка
В оновленні застосунку «Резерв+» додалася нова відстрочка. Вона призначення для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи. Щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану.
Для того, аби оформити відстрочку потрібно:
- натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв+»,
- вибрати пункт «Подати запит на відстрочку»,
- вибрати відповідну категорію,
- чекати сповіщення із результатом.
Міноборони спростило процедуру оформлення документів про загиблих і зниклих безвісти військових
Міноборони спростило роботу військових частин, коли треба оформити документи у випадках загибелі, захоплення в полон та зникнення безвісти військовослужбовців під час бойових дій. Командир отримає право самостійно видати відповідний наказ про обставини події без службового розслідування, якщо немає ознак правопорушень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.
Зазначається, що відповідний наказ розробило Головне управління захисту прав військовослужбовців. Документ затверджує зміни до інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони. Наказ також доповнює та впорядковує перелік інформації, що надається військовими частинами до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також від ТЦК та СП сім’ям військових.
Відтепер, якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісти військовослужбовців, захоплення в полон чи заручником, інтернування, смерті або загибелі. У таких ситуаціях командир військової частини отримує право самостійно видати наказ про обставини події без проведення службового розслідування.
Швеція, Норвегія і Данія виділяють майже $500 млн на закупівлю зброї США для України
Швеція, Норвегія і Данія разом дадуть близько п’яти мільярдів норвезьких крон (майже $500 млн) на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні. Як зазначається, що ініціатива забезпечить швидке постачання Україні американської зброї й обладнання, посилить українську протиповітряну оборону, зокрема додатковими ракетами для системи ППО Patriot.
«Це – важлива ініціатива НАТО й США. Вона сприяє швидкому отриманню українцями життєво важливого військового обладнання для самозахисту і зміцнює співпрацю між США та європейськими країнами», – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
У Черкасах чоловік з гранатою намагався взяти у заручники представників ТЦК
Чоловік з гранатою та пістолетом намагався взяти у заручники працівників ТЦК під час перевірки документів у Черкасах. Зазначається, що під час здійснення заходів оповіщення в Черкасах на проспекті Хіміків військовослужбовці ТЦК зупинили чоловіка з метою перевірки облікових даних.
В ході короткочасного спілкування він дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військових. Згодом чоловіка затримали представники поліції.
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