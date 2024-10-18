Команда Гарріс вдалася до незвичного рішення, аби мати прихильність молоді на виборах

«Демократи звертаються до молодих виборців, щоб переконатися, що вони мають ресурси для голосування»

Команда Камали Гарріс скупила фільтри Тейлор Свіфт у застосунку Snapchat, щоб отримати прихильність молоді. Про це повідомляє Variety.

У ці вихідні 34-річна музикантка Тейлор Свіфт повертається до концертів у рамках світового туру The Eras Tour. Команда кандидатки в президенти США Камали Гарріс знайшла спосіб отримати вигоду від цієї події, щоб нагадати шанувальникам співачки про необхідність голосувати.

Національний комітет Демократичної партії викупив тематичні фільтри Свіфт у Snapchat. Вони дозволяють користувачам у штатах, які ще не визначились, заявляти, що вони «безстрашні» щодо однієї з кількох тем кампанії Гарріс. Ідеться про репродуктивні права, демократію, боротьбу з кліматом та помʼякшення боргів за студентськими кредитами.

Свіфт, імовірно, є найвідомішою прихильницею Гарріс серед зірок шоубізнесу, але вона не бере участь в кампанії. У ці вихідні вона дасть три концерти на стадіоні Hard Rock у Маямі. Демократична партія досі оплачує рекламні щити навколо Маямі з прив'язкою до Свіфт.

Фільтр Snapchat – це найновіший інструмент для голосування, що закликає користувачів поділитися своєю підтримкою Свіфт та Гарріс.

фото: variety

«Ці вибори визначать майбутнє молодих виборців, від списання боргів за студентськими кредитами та економічними можливостями до того, чи буде в них менше прав, ніж у їхніх бабусь. Демократи звертаються до молодих виборців там, де вони перебувають – від концертних майданчиків до платформ соціальних мереж, щоб переконатися, що вони мають необхідні ресурси для голосування», – сказала директорка зі зв'язків з громадськістю Демократичної партії Розмарі Беглін.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт публічно підтримала кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США після дебатів. Співачка розповіла, що на її рішення виступити публічно вплинули створені за допомогою ШІ фотографії, опубліковані Дональдом Трампом. На них Свіфт нібито підтримує кандидатуру республіканця.

Американські ЗМІ не один місяць обговорювали «фактор Свіфт» на президентських виборах. Співачка є однією з найпопулярніших медійних персон у США і має багатомільйонну армію прихильників. Ймовірно, її думка може стати важливим фактором при голосуванні та вплинути на результати виборів.

До слова, Свіфт зʼявилась на матчі Chiefs Game з патчами-блискітками на обличчі, чим спровокувала шалену популярність товару: їх продажі зросли на 2500%.