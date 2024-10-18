Головна Світ Політика
search button user button menu button

Команда Гарріс вдалася до незвичного рішення, аби мати прихильність молоді на виборах

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Команда Гарріс вдалася до незвичного рішення, аби мати прихильність молоді на виборах
Свіфт, імовірно, є найвідомішою прихильницею Гарріс серед зірок шоубізнесу
колаж: glavcom.ua

«Демократи звертаються до молодих виборців, щоб переконатися, що вони мають ресурси для голосування»

Команда Камали Гарріс скупила фільтри Тейлор Свіфт у застосунку Snapchat, щоб отримати прихильність молоді. Про це повідомляє Variety.

У ці вихідні 34-річна музикантка Тейлор Свіфт повертається до концертів у рамках світового туру The Eras Tour. Команда кандидатки в президенти США Камали Гарріс знайшла спосіб отримати вигоду від цієї події, щоб нагадати шанувальникам співачки про необхідність голосувати.

Національний комітет Демократичної партії викупив тематичні фільтри Свіфт у Snapchat. Вони дозволяють користувачам у штатах, які ще не визначились, заявляти, що вони «безстрашні» щодо однієї з кількох тем кампанії Гарріс. Ідеться про репродуктивні права, демократію, боротьбу з кліматом та помʼякшення боргів за студентськими кредитами.

Свіфт, імовірно, є найвідомішою прихильницею Гарріс серед зірок шоубізнесу, але вона не бере участь в кампанії. У ці вихідні вона дасть три концерти на стадіоні Hard Rock у Маямі. Демократична партія досі оплачує рекламні щити навколо Маямі з прив'язкою до Свіфт.

Фільтр Snapchat – це найновіший інструмент для голосування, що закликає користувачів поділитися своєю підтримкою Свіфт та Гарріс.

Команда Гарріс вдалася до незвичного рішення, аби мати прихильність молоді на виборах фото 1
фото: variety

«Ці вибори визначать майбутнє молодих виборців, від списання боргів за студентськими кредитами та економічними можливостями до того, чи буде в них менше прав, ніж у їхніх бабусь. Демократи звертаються до молодих виборців там, де вони перебувають – від концертних майданчиків до платформ соціальних мереж, щоб переконатися, що вони мають необхідні ресурси для голосування», – сказала директорка зі зв'язків з громадськістю Демократичної партії Розмарі Беглін.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт публічно підтримала кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США після дебатів. Співачка розповіла, що на її рішення виступити публічно вплинули створені за допомогою ШІ фотографії, опубліковані Дональдом Трампом. На них Свіфт нібито підтримує кандидатуру республіканця.

Американські ЗМІ не один місяць обговорювали «фактор Свіфт» на президентських виборах. Співачка є однією з найпопулярніших медійних персон у США і має багатомільйонну армію прихильників. Ймовірно, її думка може стати важливим фактором при голосуванні та вплинути на результати виборів.

До слова, Свіфт зʼявилась на матчі Chiefs Game з патчами-блискітками на обличчі, чим спровокувала шалену популярність товару: їх продажі зросли на 2500%.

Читайте також:

Теги: вибори у США Камала Гарріс Тейлор Свіфт партії вихідні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опозиція Нідерландів закликає обмежити Шенген для Угорщини
Опозиція Нідерландів закликала припинити членство Угорщини у Шенгені через візи росіянам
Вчора, 00:50
НАТО продовжить підтримку України
НАТО не боїться Росії та надаватиме допомогу Києву і надалі – генсек Рютте
15 жовтня, 01:26
Дані західної розвідки можуть потрапити до Кремля через Трампа, який може стати «джерелом» для Путіна
Країни ЄС бояться потрапити до «любовного трикутника» з Трампом та Путіним
12 жовтня, 17:50
Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп за часів президентства, «фактично забезпечив стабільність у світі, зробивши це шляхом встановлення ефективного стримування»
Теледебати: кандидати у віцепрезиденти США виступили за підтримку союзників
2 жовтня, 07:05
Президент представив План перемоги Байдену
Зеленський презентував Байдену План перемоги: сторони готують наступні кроки
27 вересня, 00:38
Політика Макрона отримує мінімальну підтримку у французів
Рейтинг Макрона рекордно впав: дані опитування
24 вересня, 15:26
Трамп розповів, чи буде балотуватися знову в президенти у разі поразки
Трамп розповів, чи буде балотуватися знову в президенти у разі поразки
22 вересня, 23:08
Зеленський прокоментував політику Гарріс
Зеленський розповів, що очікує від зустрічі з Камалою Гарріс
21 вересня, 11:40
Родини Кеннеді і Трампів – спадкові представники американської політичної еліти
Ми спостерігаємо деградацію політичного класу США?
18 вересня, 16:54

Політика

Команда Гарріс вдалася до незвичного рішення, аби мати прихильність молоді на виборах
Команда Гарріс вдалася до незвичного рішення, аби мати прихильність молоді на виборах
Північнокорейські війська в Україні: розвідка Естонії зробила несподівану заяву
Північнокорейські війська в Україні: розвідка Естонії зробила несподівану заяву
Байден про війну в Україні: Нас чекає дуже важка зима
Байден про війну в Україні: Нас чекає дуже важка зима
План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США – Туск
План перемоги Зеленського залежатиме від результату виборів у США – Туск
Очільник французького МЗС приїде в Україну: названо дату
Очільник французького МЗС приїде в Україну: названо дату
Південна Корея висловилася про підготовку військ КНДР для війни в Україні
Південна Корея висловилася про підготовку військ КНДР для війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
33K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
22K
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг
12K
Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає

Новини

У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Сьогодні, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua