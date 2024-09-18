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Петро Олещук Політолог

Ми спостерігаємо деградацію політичного класу США?

glavcom.ua
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Родини Кеннеді і Трампів – спадкові представники американської політичної еліти
фото з відкритих джерел

«Син та племінник президентів США налякалися Путіна і тепер хочуть усе здати, аби лише він не напав на них»

В американському виданні The Hill вийшла стаття за спільним підписом Кеннеді-молодшого та Трампа-молодшого.

Виявляється, двох нащадків впливових американських сімей дуже налякало, що нібито нинішня Адміністрація хоче надати дозвіл для України завдавати удари у глибину Росії ракетами Atacms. Вони вважають, що це негайно призведе до ядерного нападу росіян на США.

Те, що росіяни поки що так не зробили, не зважаючи на долання усіх попередніх «червоних ліній», Кеннеді та Трамп пояснюють «не слабкістю, а стриманістю Путіна».

Зрозуміло, що стриманість не треба випробовувати, тому треба негайно розпочинати переговори США з росіянами щодо завершення війни. Очікуваний результат переговорів, очевидно, здача України Путіну, оскільки «війна в Україні не входить до переліку інтересів США».

Очевидно, що родини Кеннеді і Трампів – спадкові представники американської політичної еліти. Кеннеді тривалий час домінували у Демократичній партії, а Дональд Трамп був президентом (і знову балотується) на посаду Президента США від Республіканської партії.

Син та племінник президентів США налякалися Путіна і тепер хочуть усе здати, аби лише він не напав на них.

Якщо це не деградація політичного класу США, то що це?

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Джерело
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Теги: США війна партії політика переговори росіяни

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