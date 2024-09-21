Зеленський розповів, що очікує від зустрічі з Камалою Гарріс

«В плані є не тільки те, що треба сьогодні від Байдена», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Я зустрінуся точно з Камалою Гарріс і хочу побачити, що вона думає з приводу цього «плану перемоги»», – сказав Зеленський.

Президент додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».

«В плані є не тільки те, що треба сьогодні від Байдена. Але в плані є те, що ми будемо мати іншу ситуацію після листопада. Тобто, в США буде новий президент. І треба з кожним із претендентів говорити, а як вони до цього ставляться. І також я буду говорити з Конгресом. Мені потрібна їх підтримка в цій справі», – йдеться у заяві.

Раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.