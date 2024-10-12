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Країни ЄС бояться потрапити до «любовного трикутника» з Трампом та Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Країни ЄС бояться потрапити до «любовного трикутника» з Трампом та Путіним
Дані західної розвідки можуть потрапити до Кремля через Трампа, який може стати «джерелом» для Путіна
фото з відкритих джерел

Побоювання щодо безпеки Європи ще більше загострилися після того, як Трамп погрозив дозволити Росії атакувати європейських союзників по НАТО

Уряди європейських країн розробляють плани на випадок, якщо вони будуть змушені вступити в menage a trois («любовний трикутник») із Дональдом Трампом, який може перемогти на виборах президента США,  і президентом РФ Володимиром Путіним. Про це пише видання The Telegraph.

«Дуже неприємно думати, що Захід буде в парі з Путіним, якщо Трамп стане президентом. Якщо він повернеться [на посаду президента США], продажі попкорну в Москві та Пекіні зростуть. Все, що їм залишається робити, – це сидіти без діла і спостерігати, як Захід розриває себе на частини через внутрішні розбіжності», – цитує видання неназване європейське дипломатичне джерело.

У виданні зазначили, що перед європейськими лідерами постало питання, чи зможуть вони забезпечити постачання зброї для України, якщо Трамп вирішить припинити військову допомогу від США.

The Telegraph нагадує, Трамп неодноразово заявляв, що міг би покласти край війні в Україні, досягнувши угоди між Києвом і Москвою.

«Це викликало побоювання серед європейських урядів, що він [Трамп] може змусити Україну поступитися територією Росії в обмін на припинення вогню», – ідеться у публікації.

Ще одним побоюванням європейських політиків є те, що дані західної розвідки можуть потрапити до Кремля через Трампа, який може стати «джерелом» для Путіна.

Побоювання щодо безпеки Європи ще більше загострилися після того, як Трамп погрозив дозволити Росії атакувати європейських союзників по НАТО, які не досягли планових витрат для підтримки обороноспроможності Альянсу.

Раніше, кандидатка у президентки та віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним без участі Києва.

Водночас кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що за допомогою сили і мудрості врегулює війну між Росією та Україною

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Теги: обмін путін США вибори у США Дональд Трамп

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