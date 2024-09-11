«Бездітні кошатниці» можуть поховати надії Трампа на перемогу у виборах. І ось чому

Політична культура в США не дозволяє робити необдумані заяви

Дуже цікавий момент в американських виборах, як реальні маститі інфлюєнсерки Дженніфер Еністон та Тейлор Свіфт розіграли необачні слова та дії Трампа і Ді Венса проти них самих.

Спочатку старе інтервʼю 2021 року Ді Венса про те, як владу в США буцімто захопили бездітні кошатниці витягла та прокоментувала Дженніфер Еністон.

Це співпало в часі, коли Ді Венс проголосував за бан за закон про гарантування доступу до ЕКЗ.

Для Еністон це болюча тема, адже преса роками розповідала про те, що вона безплідна, чайлдфрі, береже фігуру, просто нікчемна як мати. Тому мовляв, її кинув Бред Пітт і одразу народив купу діточок з Анджелінкою.

А на практиці в інтервʼю Allure культова актриса розказала, що роками боролась із безпліддям та проходила ЕКЗ. Цілих 10 років! І що як же шкода, що 20 років тому їй ніхто не підказав заморозити яйцеклітини.

Тому чи цікава американцям така позиція, підкріплена власною історією? Звісно.

Тейлор Свіфт потужна кошатниця.

При чому така, що ламає стереотипи про кошатниць. Свіфт заробила на музиці мільярди, підняла економіку низки міст, де були її тури. Саме цікаве, що квитки на її концерти розмітали французи та німці, які історично недолюблюють США. Численні коти співачки теж зароблять. Одна з її кішок Олівія Бенсон має приватний капітал у 97 мільйонів доларів. Кіт Бенджамен Баттон знявся з господинею на обкладинці Time, коли її оголосили людиною року.

Довгоногу білявку модельної зовнішності обожнюють як республіканці, так і демократи. За соцопитуваннями – саме вона є рольовою моделлю низки американців.

І Тейлор, і Дженніфер цікавляться серйозними темами, соціальними питаннями та темами політики. Роблять це якісно.

Це суттєво відрізняє їх від тих «інфлюєнсерів», які влітку орали про мірноє нєбо над головой рєбєнка. В той час, коли цей рєбьонок був на Балі.

Це також тип цікавого інфлюнсера, який і поза соцмережами є особистістю. Успішною і зайнятою. Обидві жінки побудували бізнес-імперії імені себе.

Тож цікавий ракурс. І момент, коли політик має відчувати, коли «бездітні кошатниці» – то є сила :)