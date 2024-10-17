Опозиція Нідерландів закликала припинити членство Угорщини у Шенгені через візи росіянам

Опозиція в Нідерландах заявляє, що Угорщина не перевіряє належним чином громадян РФ, які в'їжджають в Шенгенську зону

В Нідерландах дві опозиційні партії закликали тимчасово призупинити членство Угорщини в Шенгенській зоні через те, що ця країна видає візи великій кількості росіян, які в'їжджають без належної перевірки. Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

«D66 (прогресивні демократи) і CDA (Християнсько-демократична партія) закликають тимчасово виключити Угорщину з Шенгену через російську загрозу», – йдеться у повідомленні видання.

Вони заявляють, що Угорщина пропускає занадто багато росіян без необхідних перевірок, що дозволяє їм потім в'їжджати в інші європейські країни для шпигунства. «Поки Угорщина не посилить контроль за росіянами, сторони хочуть, щоб Нідерланди підтримали тимчасове «призупинення», – повідомляє видання.

Згідно з інформацією NOS, дві опозиційні партії закликають прем'єр-міністра Нідерландів виступити за тимчасове призупинення членства Угорщини, поки ця країна «не поліпшить контроль на своїх кордонах». Під час парламентських дебатів перед засіданням Європейської ради, у якому візьме участь прем'єр-міністр, партії D66 і CDA попросили надати переконливі аргументи на підтримку цього призупинення.

За словами депутата від D66 Яна Патернотте, за останні роки з Європи за підозрою в шпигунстві було депортовано 400 росіян.

Він також зазначив, що поблизу кордону з Лімбургом вдалося запобігти диверсії з безпілотником.

«Російська загроза неминуча, Угорщина розстеляє червону доріжку, і ми повинні зупинити це», – наголосив депутат.

Лідер CDA Анрі Бонтенбаль закликав недооцінювати небезпеку і «вживати заходів проти країн, які допомагають росіянам».

До слова, угорська енергетична компанія Mol Nyrt. заявила, що досягла угоди, яка забезпечить безперервне постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України. Про це повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію.

Варто нагадати, що раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо мовляв існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною».