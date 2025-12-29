Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп перейменує мистецький центр Кеннеді на свою честь. Реакція Конгресу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Трамп перейменує мистецький центр Кеннеді на свою честь. Реакція Конгресу
Трамп провів реконструкцію в мистецькому центрі Кеннеді
фото: The White house/Facebook

На перейменування центру Джона Кеннеді відреагувала його родина

У США Конгрес висунув законопроєкт щодо заборони перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі або активу на честь чинного президента США Дональда Трампа. Про це йдеться на сайті Конгресу, передає «Главком».

Ця ініціатива виникла після того, як Трамп вирішив додати своє ім’я до назви Центру Кеннеді. Її авторкою стала демократка Ейпріл Макклей. Саме вона запропонувала заборонити додавати ім’я Дональда Трампа до назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні.

Йдеться про центр, який був створений на честь 35-му президенту США Джону Кеннеді. З 1971 року там проводять різні культурні заходи. Також він є резиденцією Національного симфонічного оркестру США та Вашингтонської національної опери.

Відомо, що в грудні 2025 року Білий дім повідомив про перейменування центру на Меморіальний центр виконавських мистецтв Дональда Дж. Трампа та Джона Ф. Кеннеді. За словами представників Білого дому, це було потрібно для того, що відзначити внесок Дональда Трампа у реконструкцію центру.

Щодо цього висловилася племінниця Джона Кеннеді. Вона заявила, що позбудеться імені Трампа у назві центру, коли він піде з посади.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп залишається непохитним у своєму прагненні взяти Гренландію під контроль Сполучених Штатів. Попри те, що офіційного процесу купівлі не існує, Трамп демонструє тверду впевненість у необхідності цього кроку, розглядаючи острів як ключовий актив для національної безпеки США. 

Раніше «Главком» писав про те, що рівень підтримки президента США Дональда Трампа серед робітничого класу зафіксував стрімке падіння. Згідно з останнім опитуванням YouGov/Economist, проведеним наприкінці грудня 2025 року, лише 31% американців цієї категорії схвалюють діяльність очільника Білого дому

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що війна в Україні зрештою буде закінчена
Трамп заявив, що війна в Україні зрештою буде закінчена
5 грудня, 03:48
Наслідки атаки на Суми
Атака на Суми, стрілянина у США: головне за ніч
14 грудня, 05:50
Інцидент стався в будівлі Barus & Holley
США: в університеті сталась стрілянина, є загиблі та поранені
14 грудня, 01:59
Зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Серпень, 2025 рік
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
16 грудня, 05:55
Віткофф і Кушнер звернуться до європейських дипломатів 15 грудня
Віткофф і Кушнер візьмуть участь у засіданні Ради ЄС онлайн
15 грудня, 14:09
Трамп схвалив будівництво і підводна гонка озброєнь в Азії посилюється
Трамп дозволив: субмарини Південної Кореї можуть спричинити підводну гонку озброєнь в Азії
5 грудня, 17:37
Рябков: США не погоджуються на це (відновлювання авіасполучення з РФ – «Главком»), і поки що саме в цій сфері зрушень немає
США відмовилися відновлювати авіасполучення з РФ до завершення війни в Україні
26 грудня, 23:43
Адміністрація Трампа заборонила в’їзд до США Тьєррі Бретону
США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона
24 грудня, 14:47
Буданов прокоментував свою недавню заяву, що в лютому 2026 року буде вікно для досягнення мирної угоди
Буданов розповів, коли може закінчитися війна, та що цьому перешкоджає
27 грудня, 19:58

Політика

Трамп перейменує мистецький центр Кеннеді на свою честь. Реакція Конгресу
Трамп перейменує мистецький центр Кеннеді на свою честь. Реакція Конгресу
Газета Times пояснила нову роль Трампа після зустрічі із Зеленським
Газета Times пояснила нову роль Трампа після зустрічі із Зеленським
Зеленський вперше за декілька років може поговорити з Путіним – Fox News
Зеленський вперше за декілька років може поговорити з Путіним – Fox News
Позиція Польщі під час підписання мирної угоди буде вирішальною – Навроцький
Позиція Польщі під час підписання мирної угоди буде вирішальною – Навроцький
Ізраїль, Греція та Кіпр підписали оборонну угоду
Ізраїль, Греція та Кіпр підписали оборонну угоду
Туск висміяв Навроцького через заяву про загрозу із Заходу
Туск висміяв Навроцького через заяву про загрозу із Заходу

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua