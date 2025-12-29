Трамп перейменує мистецький центр Кеннеді на свою честь. Реакція Конгресу

На перейменування центру Джона Кеннеді відреагувала його родина

У США Конгрес висунув законопроєкт щодо заборони перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі або активу на честь чинного президента США Дональда Трампа. Про це йдеться на сайті Конгресу, передає «Главком».

Ця ініціатива виникла після того, як Трамп вирішив додати своє ім’я до назви Центру Кеннеді. Її авторкою стала демократка Ейпріл Макклей. Саме вона запропонувала заборонити додавати ім’я Дональда Трампа до назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні.

Йдеться про центр, який був створений на честь 35-му президенту США Джону Кеннеді. З 1971 року там проводять різні культурні заходи. Також він є резиденцією Національного симфонічного оркестру США та Вашингтонської національної опери.

Відомо, що в грудні 2025 року Білий дім повідомив про перейменування центру на Меморіальний центр виконавських мистецтв Дональда Дж. Трампа та Джона Ф. Кеннеді. За словами представників Білого дому, це було потрібно для того, що відзначити внесок Дональда Трампа у реконструкцію центру.

Щодо цього висловилася племінниця Джона Кеннеді. Вона заявила, що позбудеться імені Трампа у назві центру, коли він піде з посади.

