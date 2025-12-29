Головна Світ Політика
Китай відреагував на переговори Трампа і Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Китай відреагував на переговори Трампа і Зеленського
Українська та американська сторони провели перемовини у Флориді
фото: Офіс президента

Речник китайського зовнішньополітичного відомства стверджує, що Пекін «взяв до уваги повідомлення про результати зустрічі»

Китай взяв до уваги результати переговорів української та американської сторони у Флориді. Пекін висловив підтримку всім зусиллям, спрямованим на встановлення миру в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника китайського МЗС Лінь Цзяня, якого цитує «Укрінформ».

Дипломат зазначив, що КНР «взяв до уваги повідомлення про результати цієї зустрічі». Речник зовнішньополітичного відомства КНР запевнив, що його країна підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту, і сподівається на укладення мирної угоди в найкоротші терміни.

«Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню української кризи, і сподівається, що сторони конфлікту шляхом діалогу та переговорів якомога швидше досягнуть справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди», – заявив він.

Нагадаємо, переговори між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді завершилися оголошенням про значний дипломатичний прорив. За словами українського президента, переговори продемонстрували повну єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Питання підтримки з боку США узгоджено на 100%, спільні гарантії США та Європи – на 90%.

Трамп заявив про готовність особисто приїхати до Києва та виступити у Верховній Раді.

До слова, європейські партнери очікують від Кремля реальних кроків, які підтвердять відкритість до переговорів та припинення вогню. Такого висновку дійшли лідери ЄС за підсумками спільної телефонної розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Мерц переоцінив можливості Європи у переговорах щодо України
Мирні ініціативи Мерца щодо України зайшли в глухий кут. DW пояснює, у чому причина
23 грудня, 02:55
Сенатор підкреслив, що підтримує укладення такої мирної угоди, яка унеможливить нове вторгнення Росії в Україну
Сенатор Грем назвав кроки США, якщо Росія відмовиться від мирної угоди
21 грудня, 22:03
Китай стверджує, що має «послідовну та чітку» позицію щодо війни в Україні
Репараційний кредит для України. Китай утримався від оцінок плану ЄС
17 грудня, 12:32
На той час президент США Білл Клінтон (зліва направо), президент Росії Борис Єльцин і президент України Леонід Кравчук потискають один одному руки в Москві, 14 січня 1994 року
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
15 грудня, 09:46
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон
Переговори у Парижі щодо мирного плану не відбудуться
13 грудня, 00:28
СЗР України відстежує посилення впливу Китаю на Росію
Китай посилив співпрацю із РФ. Зеленський дав термінову команду Службі зовнішньої розвідки
10 грудня, 14:55
Президент: Тільки достойний мир означає реальну безпеку
Президент назвав завдання української делегації на переговорах у США
4 грудня, 21:43
Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін
Трамп зробив заяву після перемовин американської та української сторін
1 грудня, 00:24
Союзники Трампа розбігаються: ще один конгресмен-республікаць йде у відставку
Союзники Трампа розбігаються: ще один конгресмен-республікаць йде у відставку
30 листопада, 03:32

Китай пояснив, навіщо розпочав масштабні військові навчання біля Тайваню
Коли Путін поговорить із Зеленським? Кремль зробив заяву
Китай відреагував на переговори Трампа і Зеленського
Прем'єр і президент Польщі влаштували запеклу суперечку у соцмережі
Північна Корея випробувала крилаті ракети великої дальності
Трамп перейменує мистецький центр Кеннеді на свою честь. Реакція Конгресу
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
