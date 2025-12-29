Китай відреагував на переговори Трампа і Зеленського

Речник китайського зовнішньополітичного відомства стверджує, що Пекін «взяв до уваги повідомлення про результати зустрічі»

Китай взяв до уваги результати переговорів української та американської сторони у Флориді. Пекін висловив підтримку всім зусиллям, спрямованим на встановлення миру в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника китайського МЗС Лінь Цзяня, якого цитує «Укрінформ».

Дипломат зазначив, що КНР «взяв до уваги повідомлення про результати цієї зустрічі». Речник зовнішньополітичного відомства КНР запевнив, що його країна підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту, і сподівається на укладення мирної угоди в найкоротші терміни.

«Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню української кризи, і сподівається, що сторони конфлікту шляхом діалогу та переговорів якомога швидше досягнуть справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди», – заявив він.

Нагадаємо, переговори між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді завершилися оголошенням про значний дипломатичний прорив. За словами українського президента, переговори продемонстрували повну єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Питання підтримки з боку США узгоджено на 100%, спільні гарантії США та Європи – на 90%.

Трамп заявив про готовність особисто приїхати до Києва та виступити у Верховній Раді.

До слова, європейські партнери очікують від Кремля реальних кроків, які підтвердять відкритість до переговорів та припинення вогню. Такого висновку дійшли лідери ЄС за підсумками спільної телефонної розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.