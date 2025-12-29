Головна Світ Політика
Зеленський вперше за декілька років може поговорити з Путіним – Fox News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Раніше Зеленський заявляв, що мав розмову з Путіним про припинення вогню
колаж: glavcom.ua

Джерела стверджують, якщо вдасться організувати розмову між політиками, то це стане «дипломатичною перемогою» для Трампа

Переговори між президентом США Дональдом Трампом і очільником України Володимиром Зеленським можуть прокласти шлях до першої за понад п’ять років телефонної розмови між українським лідером і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Зазначається, що зустріч у Мар-а-Лаго була представлена ​​як крок вперед у мирних зусиллях, які очолює Трамп. Джерела ЗМІ зазначають, що якщо вдасться організувати пряму розмову між Зеленським і Путіним, це стане «дипломатичною перемогою» для Трампа.

«Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це було б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі», – повідомив анонімний співрозмовник Fox News.

Джерело зазначило, що Трамп, «здається, є найуспішнішим посередником». Адже Путін і Зеленський «емоційно сприймають один одного».

Востаннє про розмову Зеленського та Путіна було відомо у липні 2020 року, коли вони спілкувалися з приводу скандалу з «Вагнером» і проваленої операції із затримання російських терористів. Як зазначає джерело, після цього Зеленський «неодноразово намагався поговорити з Путіним, але той відмовлявся».

Нагадаємо, переговори між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді завершилися оголошенням про значний дипломатичний прорив. За словами українського президента, переговори продемонстрували повну єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Питання підтримки з боку США узгоджено на 100%, спільні гарантії США та Європи – на 90%.

Трамп заявив про готовність особисто приїхати до Києва та виступити у Верховній Раді.

Як повідомлялося, європейські партнери очікують від Кремля реальних кроків, які підтвердять відкритість до переговорів та припинення вогню. Такого висновку дійшли лідери ЄС за підсумками спільної телефонної розмови з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським

