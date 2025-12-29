Газета Times пояснила нову роль Трампа після зустрічі із Зеленським

За даними видання, після зустрічей з низкою європейських лідерів та представників України, Трамп продемонстрував готовність відійти від односторонньої риторики

Британське видання The Times підбило підсумки серії дипломатичних зустрічей, що відбулися у резиденції Дональда Трампа у Мар-а-Лаго наприкінці грудня. Аналітики видання схарактеризували обраного президента США як «неупередженого брокера», який намагається знайти баланс між інтересами воюючих сторін та внутрішньополітичними цілями США, пише «Главком».

За даними видання, після зустрічей з низкою європейських лідерів та представників України, Трамп продемонстрував готовність відійти від односторонньої риторики. Статус «неупередженого брокера» передбачає, що він не стає повністю на бік жодної зі сторін, а намагається нав'язати умови, які б припинили бойові дії без негайної капітуляції Києва чи повної перемоги Москви.

Аналіз The Times свідчить, що Трамп розглядає війну в Україні не як ідеологічне протистояння, а як «витратний актив», який потрібно вивести з балансу США. За джерелами видання, Трамп використовує аргумент про припинення допомоги для Києва та погрози обвалити ціни на нафту для Кремля. Британські журналісти зазначають, що Трамп вимагає від ЄС взяти на себе 100% витрат на майбутнє відновлення України в обмін на американські гарантії безпеки.

The Times зазначає, що Трамп майстерно використовує свій статус посередника, тиснучи на обидві сторони. Для Києва аргументом є обсяг допомоги, для Москви – загроза обвалу світових цін на енергоносії.

Хоча в Лондоні та Парижі термін «неупереджений брокер» сприйняли з обережним оптимізмом, частина республіканців у Конгресі висловлює побоювання, що така «неупередженість» може призвести до надто великих вчинків Росії. Водночас у самому Пекіні та Москві прискіпливо слідкувати за тим, наскільки далеко Трамп готовий зайти у своєму «брокерстві».

До слова, переговори між президентом США Дональдом Трампом і очільником України Володимиром Зеленським можуть прокласти шлях до першої за понад п’ять років телефонної розмови між українським лідером і російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, переговори між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Флориді завершилися оголошенням про значний дипломатичний прорив. За словами українського президента, переговори продемонстрували повну єдність щодо військової підтримки та безпекових гарантій. Питання підтримки з боку США узгоджено на 100%, спільні гарантії США та Європи – на 90%.