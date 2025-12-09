Країни G7 готові використати всі заморожені російські активи для допомоги Україні

Держави G7 пообіцяли підтримку Україні у проведенні реформ, зокрема у боротьбі з корупцією

Міністри фінансів країн «Великої сімки» розглядають можливість використання всіх заморожених російських активів для сприяння досягненню справедливого та тривалого миру в Україні, а також для підтримки економічних реформ в країні. Про це йдеться в спільній заяві, пише «Главком».

У документі зазначено, що G7 готова працювати над використанням заморожених російських коштів, доки Росія не виплатить репарації.

«Ми й надалі спільно працюватимемо над розробкою широкого переліку шляхів фінансової підтримки України, включно з можливим використанням усіх російських суверенних коштів, заморожених у наших юрисдикціях, аби припинити війну та забезпечити справедливий та тривалий мир в Україні», – йдеться в заяві.

Крім того, держави G7 пообіцяли підтримку Україні у проведенні реформ, зокрема у боротьбі з корупцією та покращенні управління державними підприємствами. Міністри фінансів підкреслили, що готові посилити тиск на Росію у разі провалу мирних переговорів. Також обговорювались шляхи зміцнення співпраці з міжнародними партнерами та підвищення колективної економічної і фінансової стійкості.

Варто зазначити, що уряд Великої Британії планує використати £8 млрд російських активів на підтримку України та закликає ЄС і партнерів розблокувати до £100 млрд. Єврокомісія пропонує обійти бельгійське вето.

Нагадаємо, Європейський Союз завершує узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії, аби посилити тиск на РФ.