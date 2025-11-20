Головна Світ Політика
Каллас прокоментувала «мирний план» США для завершення війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Каллас прокоментувала «мирний план» США для завершення війни в Україні
За словами посадовиці, американський план обговорюватимуть очільники МЗС Європейського Союзу
скриншот з відео Європейської служби зовнішніх справ

Головна дипломатка ЄС підкреслила, що не бачить жодних ознак поступок з боку Росії

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала «мирний план» США. Вона стверджує, що аби цей план спрацював, його повинні підтримати і українці, і європейці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Каллас заявила, що Європа завжди підтримувала довгостроковий і справедливий мир і вітає будь-які зусилля з його досягнення. «Звичайно, для того, щоб будь-який план спрацював, потрібні українці та європейці, це абсолютно очевидно», – пояснила посадовиця.

Дипломатка підкреслила, що в російсько-українській війні «є один агресор і одна жертва». Каллас наголосила, що не бачить жодних ознак поступок з боку Росії. «Якби Росія дійсно хотіла миру, вона могла б погодитися на беззастережне припинення вогню вже певний час тому, але цієї ночі ми знову бачимо бомбардування мирних жителів», – додала вона.

Дипломатка повідомила, що ЄС не брав участь у розробці американського плану для припинення війни. Вона також розповіла, що план обговорять сьогодні очільники МЗС країн Європейського Союзу.

Раніше портал Axios повідомляв, що адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. 

Російський представник Дмитрієв заявив, що наприкінці жовтня він провів три дні в Маямі з посланцем Трампа Стівом Віткоффом, працюючи над розробкою цього плану. Дмитрієв висловив оптимізм, оскільки, за його словами, «позиція Росії дійсно почута».

Як повідомлялося, США пропонують план завершення війни, який включає зменшення чисельності української армії, відмову від окремих видів озброєння та поступки щодо Донбасу. До слова NBC стверджує, що  президент США Дональд Трамп схвалив план мирного урегулювання між Росією та Україною.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо підтвердив розробку «потенційних ідей» для припинення війни Росії проти України.

