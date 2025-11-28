Орбан приїхав до Кремля на зустріч з Путіним (відео)

Головна Світ Політика
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Віктор Орбан матиме зустріч з Володимиром Путіним
фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Кремля на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Орбан перед вильотом до Москви повідомив, що мета майбутніх переговорів з Путіним – продовжити забезпечення поставок енергоносіїв до Угорщини, щоб країна отримувала газ і нафту з Росії трубопроводами. За його словами, під час візиту угорської делегації до Вашингтона їй вдалося домогтися скасування санкцій США на трубопровідні поставки нафти і газу.

Як повідомлялося, зустріч відбудеться на тлі активних переговорів між США та Україною щодо нового мирного плану, тоді як Орбан відкрито звинувачує Євросоюз у бажанні продовжувати війну. Офіційна програма візиту Орбана наразі невідома, хоча Будапешт підтверджує, що проінформує громадськість про поїздку своєчасно.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що оприлюднення мирного плану США сприятиме підготовці «Будапештського мирного саміту», і наголосив на необхідності запобігти втягненню європейських країн у російсько-українську війну.

