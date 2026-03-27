Чернишов подарував американцям листівку, підписану учасниками польоту «Союз – Аполлон»

Російська делегація та конгресмени США обмінялися подарунками, серед яких – шкарпетки із зображенням президента США Дональда Трампа та листівка на згадку про радянсько-американську космічну програму «Союз – Аполлон». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

Член делегації, заступник голови комітету Держдуми з питань економічної політики Михайло Делягін пояснив, що спочатку з боку США надійшло прохання відмовитися від подарунків: «Але, коли ми прилетіли, концепція змінилася – вони подарували шкарпетки з Трампом і особистий жетон від конгресвумен (Анни Пауліни) Луни – у них є така форма вираження приязні».

«Від нас були скромні (так належить за етикетом) подарунки посольства, плюс віцеспікер Борис Чернишов подарував листівку, підписану учасниками польоту «Союз – Аполлон», що викликало у американців захват», – сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 26 березня делегація депутатів державної думи РФ вперше з початку повномасштабної війни прибула до США для участі у так званих «тестових переговорах». Візит організувала конгресвумен від Республіканської партії Анна Пауліна Луна. Переговори мають неформальний характер і розглядаються як спроба Москви відновити контакти з Вашингтоном.

Очікувалося, що делегацію очолить голова комітету держдуми РФ Леонід Слуцький, однак він не отримав американську візу. За інформацією ЗМІ, це пов’язано, зокрема, з низкою звинувачень у сексуальних домаганнях.